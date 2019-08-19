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HDP'ye kayyım FETÖ'cüleri çıldırttı!

PKK'ya çalışan HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanması FETÖ'cü hainleri adeta çılgına çevirdi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:31
HDP'ye kayyım FETÖ'cüleri çıldırttı!

İçişleri Bakanlığı tarafında Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada kararın gerekçesi olarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, haklarında terör kovuşturması ve soruşturma olması gösterildi.

Kayyım atanmasına ilk tepki gösterenler arasında FETÖ'cüler yer aldı. Firari FETÖ'cüler sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'ya destek veren Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarına sahip çıktı.

Emre Uslu 'darbe' dedi

Firari FETÖ'cü Emre Uslu, belediyelerin PKK terör örgütü güdümünden kurtarılmasını "darbe" olarak niteledi. Darbe söylemine destek çağrısında bulundu.

Öfke krizi geçirdi!

FETÖ firarilerinden Mehmet Çelik ise, Kayyım kararının ardından adeta öfke krizi geçirdi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaret etti.

PKK'yı savundu

"Fuat Avni" olarak bilinen hesabın yöneticilerinden firari FETÖ'cü Said Sefa da, terör örgütü PKK'ya destek çıkarak Kayyım kararı için "açık bir darbe" ifadesini kullandı.

Hakaret etti

HDP'li belediyelerin terör örgütü PKK'nın finansörü gibi çalıştığını unutan Tuncay Opçin, Kayyım olarak atanan valilere, "Sömürge valisi" diye hakaret etti.

Bülent Keneş küfürler savurdu!

FETÖ'nün yayın organı Today's Zaman'ın eski Genel Yayın Yönetmeni firari hain Bülent Keneş, Kayyımlara "Şerefsiz, alçak" gibi küfürler savurdu.

Tek umutları CHP

FETÖ'nün medya ayağının kilit isimlerinden firari terörist Abdülhamit Bilici, PKK destekçisi belediyelere Kayyım atanması konusunda CHP'yi sessiz kalmakla suçladı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:31
  1. HDP
  2. FETÖ
  3. Diyarbakır
  4. Van
  5. Mardin

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