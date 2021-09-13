HDP/PKK 6-8 Ekim’de iç savaş hedefledi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP’nin kapatılması için hazırladığı iddianamede, 6-8 Ekim olaylarını PKK’nın planladığı, HDP’nin de organize ederek bir iç savaş çıkartma girişimi gerçekleştirdiklerini anlattı. 2014’teki Kobani olayları öncesi bir kısım PKK’lı üst düzey yöneticiler ve güdümündeki internet haber siteleri halkı kışkırtarak sokağa çıkıp ayaklanmaya davet ettiği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

HDP MYK üyeleri, aynı ağızdan tehdit ettiler

“Dönemin HDP MYK’sı partinin resmi twitter hesabından ve aynı zamanda MYK üyesi de olan parti Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu da gerek basın toplantısı düzenleyerek gerekse sosyal medya hesapları üzerinden halkı devlete karşı eylem yapmaları için sokağa çağırmış, böylelikle aslında halkı devlete karşı isyana azmettirmişlerdir. Bu çağrılara partinin önde gelen isimleri de katılmışlardır. Bu çağrıların amacının güvenlik güçleri ile göstericileri karşı karşıya getirip iç savaş çıkartmak olduğu aşikardır. Şiddete yapılan bu çağrılarda görüldüğü gibi terör örgütü PKK ve onun siyasi kanadı HDP eşgüdüm içinde aralarında yaptıkları iş bölümüne göre hareket etmişlerdir.”

Amaçları ülkeyi kaosa sürüklemekti

İç savaş çıkarma eylemlerinin Türkiye geneline yayıldığı anlatılan ve PKK destekçilerinin kamu malına verdikleri zarar ve eylemlerin bilançosunun yer aldığı iddianamede, “Yapılan isyan çağrıları üzerine, Suriye’deki çatışmalar dolayısıyla tepkilerini dile getirdiğini ileri süren gruplar 06/10/2014 tarihinden itibaren Türkiye’nin birçok yerinde günlerce devam eden ve kamuoyunda ‘6-8 Ekim olayları’ olarak adlandırılan şiddet eylemlerini gerçekleştirmiştir” denilerek, PKK’nın talimatı ile HDP’nin bu eylemlerin gerçekleşmesini sağladığı asıl amaçlarının da iç savaş çıkartmak olduğu anlatıldı.

