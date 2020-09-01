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Aktüel HDP'nin Şanlıurfa'daki izinsiz yürüyüşünde 5 kişi gözaltına alındı
Aktüel

HDP'nin Şanlıurfa'daki izinsiz yürüyüşünde 5 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 18:17:13 -
HDP'nin Şanlıurfa'daki izinsiz yürüyüşünde 5 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA (AA) - HDP'nin Şanlıurfa'da düzenlemek istediği izinsiz yürüyüş nedeniyle yaşanan gerginlikte polise mukavemette bulunduğu gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ile bazı HDP milletvekillerinin de aralarında olduğu grup, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Abide Kavşağı'ndaki Ali Şelli Parkı'nda bir araya geldi.

Burada pankart açan grup, yürüyüş hazırlığına başladı.

Kentte bu tarz etkinliklerin yasak olduğunu belirten polis, grubun dağılmasını istedi. Dağılmaları konusundaki uyarıları dikkate almayan grup üyeleri ile polis ekipleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

- Vatandaştan gruba tepki

Bu sırada bölgeye yaklaşan bir vatandaş, gruba yönelik, "Polisler Türkiye'nin aslanları, siz kim oluyorsunuz" diye tepki gösterdi.

Uzun süre uyarı yapan polis ekipleri, Atatürk Bulvarı'na doğru yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale etti.

Bu sırada, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

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