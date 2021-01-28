HDP’nin ilk teması SP ile olacak

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nden randevu talep ettiği belirtildi. Haberde ziyaretlerin gelecek hafta başlamasının ve ilk görüşmenin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Ziyaretlerde eş başkanların demokratikleşme, özgürlükler ve adalet konularında partilerinin çözüm önerilerini sunması bekleniyor.

Muhalefet partileri arasında “diyalog” ve güncel gelişmelerle ilgili “müzakere” amaçlı ziyaretleri HDP de yapma kararı aldı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nden randevu talep etti. Ziyaretlerin gelecek hafta başlaması bekleniyor.