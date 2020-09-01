HDP’nin Halfeti sancısı

Seçildiği günden beri yaptığı hizmetlerle bölge halkının gönlüne taht kuran Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, kazandığı belediyelerde halka hizmet etmek yerine devletin imkanlarını terör örgütü PKK’ya peşkeş çeken HDP’lilerin hedefi haline geldi. Bir önceki dönem HDP’nin yönettiği belediye tarafından terörist başı Abdullah Öcalan’ın doğduğu gün olan ‘4 Nisan’ isminin verildiği parkın yerine meclis kararıyla cami ve aşevi yaptırmasının, terörist başı Öcalan'ın yeğeni HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’daki hazımsızlığı bir türlü geçmiyor. Haftasonu ilçeye gelen ve korsan basın açıklaması yapan Öcalan, Şeref Albayrak’ın halkın yüzde 54.92’sinin desteğiyle yönetime geldiğini saptırarak, “Kayyım Halfeti Belediyesi’ni satışa çıkardı” iftirasını attı.

Kafası çalışmıyor

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, “HDP yönetimindeki belediye 2015 yılında Meclis kararı ile parkın ismi terörist başının doğum gününe ithafla 4 Nisan olarak değiştirmiş. HDP’liler tarafından sembolik önemi olan bir park. Biz de vatandaşlarımızın talebiyle şubat ayındaki meclis kararımızla bu parkı cami ve aşevinin de içerisinde yer aldığı bir Millet Parkı yapma kararı aldık. Haftasonu Ömer Öcalan ilçeye geldi. Parkın satılacağı iftirasını attı. Biraz kafası çalışsa parkın satılamayacağını bilir. Hazinenin yeri. Tamamen ‘Çamur at izi kalsın’ mantığı. Parkın milletin olmasını değil terörist başının olmasını istiyor. Asıl rahatsızlıkları da bu. Bu iftiraları atan kişi de Halfeti Ömerli köyünden. Ama buraya bugüne kadar hiçbir faydası olmadı. Tamamen kirli siyaset. Onlara en iyi cevabı yaptığımız işlerle veriyoruz” dedi.

PKK hizmetkârları

Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketi olan ve yıllarca CHP ile HDP arasında el değiştiren Halfeti Belediyesi, geçtiğimiz yerel seçimlerde ilk kez AK Parti tarafından kazanıldı. Kayyım atandıktan sonra belediye başkanı adayı olan ve halkın teveccühü ile seçimi kazanan Şeref Albayrak, hem hizmetleri hem de Halfeti’nin tüm dünyaya tanıtılmasına sağladığı büyük katkı ile halkın gönlüne taht kurdu. Ancak başta terörist başının yeğeni HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ve PKK’nın hizmetkârları, Albayrak’ın halka hizmetlerinden büyük öfke ve rahatsızlık duymaya devam ediyor.