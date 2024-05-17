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Gündem HDP'nin Diyarbakır Eski Milletvekili Altan Tan Okan Bayülgen’e konuştu. Kürtleri bir karış suda boğmaya kalkarlar.”
Gündem

HDP'nin Diyarbakır Eski Milletvekili Altan Tan Okan Bayülgen’e konuştu. Kürtleri bir karış suda boğmaya kalkarlar.”

Yeniakit Publisher
2024-05-17 13:25:00 -

Diyarbakır Eski Milletvekili Altan Tan, Okan Bayülgen’in programında “Haçlı seferlerinden beri devam ediyor! Kürtlerle Türkler anlaşsın Kürtleri bir karış suda boğmaya kalkarlar.” Dedi.

Okan Bayülgen’in YouTube kanalında konuşan eski HDP milletvekili Altan Tan önemli konulara vurgu yaptı. Tan, “Avrupa'sı Amerika'sı Rusya'sı... Kürtler, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle kavga ettikleri müddetçe Kürtleri desteklerler. Yarın Kürtlerle Türkler anlaşsın Kürtleri bir kaşık suda boğmaya kalkarlar.” Dedi ve sebebini de şöyle açıkladı.

“Niye; bir çıkar dünyası, petroldür, gazdır, su, dur hatta ekonominin yanında bu bir kültür savaşıdır, taa haçlı seferlerinden beri böyle devam ediyor.

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