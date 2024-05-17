HDP'nin Diyarbakır Eski Milletvekili Altan Tan Okan Bayülgen’e konuştu. Kürtleri bir karış suda boğmaya kalkarlar.”

Okan Bayülgen’in YouTube kanalında konuşan eski HDP milletvekili Altan Tan önemli konulara vurgu yaptı. Tan, “Avrupa'sı Amerika'sı Rusya'sı... Kürtler, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle kavga ettikleri müddetçe Kürtleri desteklerler. Yarın Kürtlerle Türkler anlaşsın Kürtleri bir kaşık suda boğmaya kalkarlar.” Dedi ve sebebini de şöyle açıkladı.

“Niye; bir çıkar dünyası, petroldür, gazdır, su, dur hatta ekonominin yanında bu bir kültür savaşıdır, taa haçlı seferlerinden beri böyle devam ediyor.