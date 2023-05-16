Yazar Gündüz'ün kaleme aldığı 'HDP’nin devamı Yeşil Sol Parti'nin siyasi sosyolojisi' başlıklı işte o yazısı;

Türkiye 14 Mayıs 2023’te sandıklara giderek genel seçimler için tercihini yaptı. Cumhur İttifakı ezici bir üstünlükle seçimin galibi oldu. Her seçimin kazananları olduğu gibi, kaybedenleri de var. Bu seçimin en büyük kaybedenleri Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeşil Sol Parti’dir. Biz bu yazımızda Yeşil Sol Parti (YSP) üzerinde duracağız. Bilindiği gibi Yeşil Sol Parti bundan önceki seçimlerde HDP adıyla seçimlere katılıyordu. Yani YSP, HDP’nin devamıdır. Aynı zamanda Terör Örgütü PKK’nın siyasi uzantısıdır.

Hafızalarımızı biraz geriye götürelim. 2015 seçimlerinde HDP % 13 oy alarak seçimleri kendince büyük bir başarıyla tamamlamıştı. Ondan önceki seçimlere bağımsız girip daha sonra TBMM’de gurup oluşturuyorlardı. Bu seçimde kendi logoları ile girip % 13 gibi bir oy almışlardı. O dönemde Partinin Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş: “Bize inanarak hangi gerekçeyle bize oy vermiş olursa olsunlar, hiç kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Bize emaneten oy vererek HDP'nin demokratik siyasetin önünü açmak isteyenleri de mahcup etmeyeceğiz" demişti. O dönemde de PKK buna kızmış, bu oyların emanet olmadığını söylemişti. Çünkü HDP’de otobüsün direksiyonu, PKK’nın elindedir.

Demirtaş, “mahcup etmeyeceğiz” dediği için vatandaş büyük bir beklentinin içene girdi. Bu seçimlerden sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Selahattin Demirtaş’tan şunu beklemişti. “Biz HDP olarak, artık Terör Örgütü PKK’nın gömleğini çıkarttık” ifadesini bekledi. Eğer o gün Selahattin Demirtaş bu cümleyi kursaydı ve gerekeni yapsaydı, bugün HDP çok farklı bir noktada olacaktı. Vatandaş yine aynı şekilde, kendisiyle terör örgütü arasına kalın bir çizgi koyarak mesafe koymasını istedi. Selahattin Demirtaş bunu yapmak yerine, “biz Başkan Aponun heykelini dikeceğiz” dedi. Başka HDP’liler ise, “biz sırtımızı PKK’ya yasladık” ifadelerini kullandı. Buna benzer binlerce açıklamaları var. Onlar unutsa da, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları, vatanlarına yapılan hiçbir tehdidi asla unutmazlar. Vatandaşlar bunların hepsini not aldı.

Tekrarlanan ara seçimde ise HDP iki puan kaybederek yaklaşık %11 oy alabildi. Halkın verdiği mesajı yine iyi okuyamadı HDP. Kendisiyle terör arasına mesafe koyması beklenirken bunu yine yapmadı. Türkiye’yi kucaklama, Türk Bayrağına vatana sahip çıkmak yerine, yine kısır bir siyaset izledi. PKK dedi, Kandil dedi, Apo’ya özgürlük dedi. Anlayacağınız Türkiye ile düşman olan ne varsa dedi dedi…

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Tabii ki bu süreçte, HDP şiddet konusunda hızını alamadı. Frene basıp, öz eleştiri yapası beklenirken, o şiddetin bir parçası olmayı tercih etmeye devam etti.

Bu süreç içerisinde 6-8 Ekim olaylarında, halkı sokağa dökerek başta Şehid Yasin Börü ve birçok insanın hayatını kaybetmesine vesile olan, bu olayların azmettiricisi olarak Selahattin Demirtaş 2016 yılında tutuklandı.

HDP’nin devamı Yeşil Sol Parti’de dâhil Türkiye’nin ekonomisi, eğitim, sağlık, dış politika, tarım vs. ile ilgili hiçbir projesi yok. Dillerinde varsa yoksa “Kürt” başka hiç bir şey yok. Kürtler aşağı, Kürtler yukarı. Oysa Ak Parti ile birlikte Kürtler birçok haklarını elde ettiler. Bakın Türkiye’de Kürt seçmeni dâhil artık Terör Örgütü PKK’nin gölgesinde şiddet ortamında yaşamak istemiyor hiçbir vatandaş. Terör Örgütü PKK demek; yıkım, kan, gözyaşı demektir. PKK ile iş tutanların sonu hüsrandır.

Öncelikle HDP Türkiye’yi bir bütün olarak kabul etmesi gerekiyor. Mitinglerinde Türk Bayrağına tahammül edemeyenler, ülkeye nasıl hizmet edecek? PKK gibi vahşi bir terör örgütünü lanetlemeyenler, bu ülkenin güvenini nasıl kazanacak?

HDP 2018 seçimlerinde yine yaklaşık % 11 oy aldı. Emanet oylar halen duruyor. Bu süreçte HDP cephesine baktığımızda değişen bir şey görmedik. Yine şiddet eğilimli, yine kendisi gibi düşünmeyen başta Kürt vatandaşlarına baskı kurmaya çalıştı. Bunların başında da HÜDA PAR üyeleri gelmekteydi. HÜDA PAR’a gönül vermiş insanları, sürekli rahatsız ettiler.

HÜDA PAR son dönemlerde yıldızı parlayan siyasi partilerin başında geliyor. HDP bunu hiçbir zaman için hazmedemiyor. Oysa demokrasi; insanların fikirlerini, düşüncelerini, hür bir şekilde dile getirme alanıdır. PKK’nın siyasi uzantısı HDP’de aynen PKK gibi sinirlidir. Başka ışıkların parlamasından rahatsızdır. Çünkü başka ışıklar parladıkça, kendi ışığı, tahtı sarsılmaktadır.

Gelelim 14 Mayıs 2023 seçimlerine. HDP bu seçimlerde Yeşil Sol Parti (YSP) logosuyla girdi. Yaklaşık % 9 gibi bir oy aldı. Eğer baraj % 7 ye çekilmeseydi büyük ihtimalle baraj altında kalacaktı. Seçmen bu seçimde yine HDP yani Yeşil Sol Parti’ye bir mesaj verdi. Oylar %2-3 gibi yine düştü. Emanet oylar yavaş yavaş tükeniyor. Eğer siz bir siyasi parti iseniz Türkiye için eliniz taşın altına koymalısınız. Türkiye’de yaşayan bütün vatandaşların huzuru için projeler geliştirip Türkiye düşmanlarına karşı durmalısınız. Yoksa vatandaş seçim zamanı bunun faturasını size keser.

Eğer Yeşil Yol Parti veya HDP, önümüzdeki seçimlere kadar kendisiyle Terör Örgütü PKK arasına mesafe koymazsa, büyük ihtimalle önümüzdeki seçimlerde baraj sorunu yaşayacak, yani esas kemik oyu olan % 5 doğru gerileyecektir.

Bu süre içerisinde Yeşil Sol Parti’nin güçlü olduğu bölgelerde HÜDA PAR’ın ciddi anlamda oyları yükselecektir. Bölge halkı bunun sinyalini net bir şekilde sandıkta veriyor.

Vesselam…