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HDP’nin CHP’ye desteği bizi bağlamaz

Yeni Akit’e konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, CHP ile HDP arasında resmi bir görüşme olmadığı sürece kendileri için bir sorun olmadığını söyledi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:57
HDP’nin CHP’ye desteği bizi bağlamaz

 İsmail Uğur  Ankara 

CHP ve HDP arasında süren gizli ittifak görüşmeleri CHP ve İyi Parti içinde karışıklığa yol açarken, Yeni Akit’e konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, CHP ile HDP arasında resmi bir görüşme olmadığı sürece kendileri için bir sorun olmadığını söyledi.

HDP PKK’nın siyasal görünümlü yapısıdır

İyi Parti’nin Türkiye’de temel tehdit olarak gördüğü iki husus olduğunu vurgulayan Özdağ, “Bunlardan bir tanesi PKK ve PKK’nın siyasal görünümlü yapısı HDP, diğeri de FETÖ ve FETÖ’nün AK Parti içindeki siyasi uzantılarıdır. Bundan dolayı İyi Parti hiçbir zaman ve hiçbir şekilde HDP ile yan yana gelmez. İyi Parti hiçbir zaman HDP ile yan yana gelmeyeceğini ve HDP’nin temsil ettiği siyasetin karşısında durduğunu ve durmaya devam edeceğini; Iğdır’da aday çıkarmayarak çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Biz fiiliyatta Iğdır’da aday çıkarmayıp, kendi seçmenimizin MHP’yi desteklemesinin önünü açmış durumdayız. Kime karşı? HDP’ye karşı. Bugün genel başkanımız bunu açıkladı. ‘MHP’yi desteklemek adına’ demedi ama sonuç buna çıkıyor” şeklinde konuştu.

HDP’nin CHP’ye desteği bizi bağlamaz

Özdağ, “Biz CHP ile bir işbirliği yaptık. Bu işbirliğinde CHP adayına İyi Parti seçmeni oy verecek. CHP’ye başka siyasi seçmende oy verirse mesela AK Parti seçmeni ya da HDP seçmeni, bu bizi bağlamaz. Ne zamana kadar bağlamaz? CHP ile HDP arasında bir resmi görüşme olana kadar. Resmi görüşme ortaya çıktığında biz de gereken tavrımızı koyarız. Bu arada Manisa milletvekili Tamer Akkal’ın istifası bu yüzden değil. Biz de biliyoruz. Herkes de biliyor. Sayın milletvekili başka bir sebeple istifa etti. Bu da önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 12:57
  1. Iğdır
  2. Manisa
  3. Ankara
  4. CHP
  5. HDP
  6. gizli ittifak görüşmeleri
  7. İyi Parti
  8. Yeni Akit
  9. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ
  10. PKK
  11. FETÖ
  12. AK Parti
  13. MHP

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