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HDP'nin cenaze skandalı bitmiyor! ''Bu bizim en büyük görevimizdir''

Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Buldan, operasyonda öldürülen PKK'lı teröristlerin cenazelerine katılmalarına ilişkin skandal açıklamalarına devam etti. Taziyenin kültürlerine ait olan bir şey olduğunu söyleyen Buldan, ayrıca bunun en büyük görevleri olduğunu dile getirdi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:07
HDP'nin cenaze skandalı bitmiyor! ''Bu bizim en büyük görevimizdir''

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, PKK'lı teröristlerin cenazelerine katılan HDP milletvekillerine yönelik soruşturmaya ilişkin, "Nerede olursak olalım, kim neden dolayı yaşamını yitirmiş olursa olsun biz o ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Partisinin milletvekilleriyle 3 gün sürecek program kapsamında Van'da bulunan Buldan, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez bir grup toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yapacakları programlarda bir yol haritası ve politik bir hat belirleyeceklerini anlatan Buldan, 24 Haziran seçim sonuçlarını da Van'daki bu programda değerlendireceklerini belirtti.

''EN BÜYÜK GÖREV VE SORUMLULUĞUMUZDUR''

Buldan, 24 Haziran seçimlerinde barajı aşmanın kendileri için büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak, demokratik muhalefeti yükseltmeleri gereken bir siyasi süreçle karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Buldan, PKK'lı teröristlerin cenazelerine katılan HDP milletvekillerine yönelik soruşturmaya ilişkin de şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız taziyelere gittiler. Bu, bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Elbetteki yaşamını yitiren insanlarımızın ailelerine taziyeye gitmek bizim en büyük görev ve sorumluluğumuzdur. Nerede olursak olalım, kim neden dolayı yaşamını yitirmiş olursa olsun biz o ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. O yüzden bütün milletvekili arkadaşlarıma şunu ifade etmek istiyorum, hangi ilden seçildiyseniz orada yaşanan en ufak üzüntüye ve sevince ortak olmak bizlerin en büyük görevi ve sorumluluğudur."

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:07
  1. Van
  2. Hdp
  3. PKK
  4. Pervin Buldan
  5. terör cenazesi

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