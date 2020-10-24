HDP’nin bütün binaları aransın

Hasan Eğrigöz Ankara

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı’nda arama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik araması sonrası HDP binasından delil torbaları içerisinde çok sayıda doküman ve pankart çıkartıldı. Soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeydan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık ile Yenişehir İlçe Eş Başkanları Kasım Kaya ve Remziye Sızıcı gözaltına alınırken, HDP binalarının içinde duvara asılı terörist başı Abdullah Öcalan ve bazı teröristlerin fotoğraflarının bulunmasının ardından Akit’e konuşan STK temsilcileri, bütün HDP binalarının aranması gerektiğine dikkat çekti.

Siyasetçiysen siyasetini yap

HDP’nin PKK yandaşlığını bırakmadığı takdirde, bu tür baskılara razı olması gerektiğini söyleyen Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, “HDP, Türkiye’nin bir partisi olduğunu, siyasi parti olduğunu ve Türkiye’nin kanunlarına göre kurulmuş bir parti olduğunu iddia ediyor. Ancak siyasi partiysen, siyasetçiysen siyasetini yap. Terör örgütleriyle bağını koparmak zorundasın. Devletimiz bu konuda gereğini yapıyor. Çünkü hâlâ terör örgütüne yandaşlık yapan, empati duyan, partizanlığını yapan bir kesim var. Ve bu sadece Diyarbakır’da değil, her yerinde var. Devlet gereğini yapacak. Bu yandaşlığa, yardım ve yataklığa son vermeleri lazım. Son vermemeleri halinde ise bu tür şeyleri de kabullenmek zorundadır” şeklinde konuştu.

HDP’nin hazine yardımı kesilsin!

Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, “PKK terör örgütünün büroları, HDP binalarıdır. PKK’nın o bürolarından gençler kandırılıp dağa götürülüyor. Bu sadece Diyarbakır’la sınırlı değil. HDP, İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde de benzer çalışmalar yapıyor. Türkiye’nin her yerinde yapıyor. Buraların da aranması lazım. HDP önünde evlat nöbeti tutan bazı ailelerin çocukları İstanbul’dan ve farklı şehirlerden kaçırılmış. Ayrıca HDP hazineden tekrar yardım almaya başladı. Hazineden aldıkları yaklaşık 60-70 milyon lirayı dağa gönderip ve bunun askerimize, polisimize kurşun olarak geri geliyor. Bunun mutlaka kesilmesi lazım. Çünkü HDP’nin terör örgütüyle bağlantısını dünya, alem biliyor” değerlendirmesinde bulundu.