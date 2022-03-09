HDP'nin barış ve hoşgörü abidesi kadın vekilleri de mutlaka orada olmalı

Melih Altınok, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle mesaj verme ihtiyacı hisseden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Şu anda savaşın iki tarafı olarak, Rusya ve Ukrayna'yı temsilen bir masa kuruldu. Fotoğrafını görmüşsünüzdür. O masada hiç kadın yok. Oradan barış zor çıkar gerçekten" sözlerini fena ti'ye aldı. "Acaba diyorum, eşbaşkanlık gibi radikal mekanizmalarla kadının en yoğun temsil edildiği parti olan HDP'nin her biri barış ve hoşgörü tanrıçası kadın vekilleri de gözlemci olarak mı bulunsalar... Silah külahtan anlıyorlar. Kır düğünü deneyimleri de var..." diyen Altınok, Sabah'taki yazısında şunları kaydetti:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde abartılı cinsiyet güzellemelerine ve erkeklerin kategorik olarak aşağılanmasına alışığız.

Öyle saçma sapan bir hava oluşuyor ki, hariçten mesaj verme ihtiyacıyla klişeler hoyratça kullanılıyor.

Bu özel günü gündemle harmanlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir toplantıda şöyle konuştu:

"Şu anda savaşın iki tarafı olarak, Rusya ve Ukrayna'yı temsilen bir masa kuruldu. Fotoğrafını görmüşsünüzdür. O masada hiç kadın yok. Oradan barış zor çıkar gerçekten. Toplumları bazen çatışmaya sürükleyen noktada da kadınların eksikliği vardır."

Ne yapsak acaba?

Yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarıyla Antalya'da çok önemli bir zirve yapacak.

Ve lanet olsun, yine masada kadın olmayacak gibi görünüyor!

Acaba diyorum, eşbaşkanlık gibi radikal mekanizmalarla kadının en yoğun temsil edildiği parti olan HDP'nin her biri barış ve hoşgörü tanrıçası kadın vekilleri de gözlemci olarak mı bulunsalar...

Silah külahtan anlıyorlar. Kır düğünü deneyimleri de var... İki ülkeyi çatışmaya sürükleyen noktalarda kadın eksikliğini giderseler...

Yok mu HDP'nin Meclis Dışişleri Komisyonu'nda eş üyeleri?

Ya da dün grup konuşmasında, "Bu ülkenin kadınının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar!" diye bağıran Meral Akşener...

Bu nefret yüklü fanteziler neyin nesidir bilmiyorum ama oldu olacak Rusya Dışişleri Sözcüsü demir leydi Zaharova'yı da alalım masaya... Hatta Rus resmi kanalı Sputnik'in, Kars'ı ve Ağrı Dağı'nı alma hayalleri kuran yayın yönetmeni şahinler şahini Margarita Hanım'ı da...

Böyle bir ortamda 3. Dünya Savaşı başlamazsa şükrederiz diye düşünüyorum."

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