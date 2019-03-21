HDP'liler tepki gösterince Mansur Yavaş geri adım attı! CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, dikkat çeken HDP sözleri için 'Dilim sürçmüş olabilir' dedi.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, tepki çeken 'HDP'liler rehabilite edilmeli' sözleri için 'Dilim sürçmüş olabilir' ifadesini kullandı. 31 Mart yerel seçimlerine 10 gün kaldı. Siyasi partiler, son çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde HDP ile CHP arasında Mansur Yavaş'ın neden olduğu krizde, Mansur Yavaş'tan geri adım geldi. "Dilim sürçtü" Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, "HDP'liler rehabilite edilmeli" sözleri için "Dilim sürçmüş olabilir." dedi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, "Mansur Yavaş bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir." sözlerine cevap veren ittifakın Ankara adayı Mansur Yavaş, "Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun." ifadelerini kullanmıştı.

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