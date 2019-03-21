0553 313 94 23

HDP'liler tepki gösterince Mansur Yavaş geri adım attı!

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, dikkat çeken HDP sözleri için 'Dilim sürçmüş olabilir' dedi.

21 Mart 2019 Perşembe 00:14

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, tepki çeken 'HDP'liler rehabilite edilmeli' sözleri için 'Dilim sürçmüş olabilir' ifadesini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerine 10 gün kaldı. Siyasi partiler, son çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde HDP ile CHP arasında Mansur Yavaş'ın neden olduğu krizde, Mansur Yavaş'tan geri adım geldi.

"Dilim sürçtü"

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, "HDP'liler rehabilite edilmeli" sözleri için "Dilim sürçmüş olabilir." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, "Mansur Yavaş bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir." sözlerine cevap veren ittifakın Ankara adayı Mansur Yavaş, "Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 00:14
  1. Ankara
  2. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batı Şeria'da hain saldırı! 1 Filistinli şehit
    1. Batı Şeria'da hain saldırı! 1..
    2. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde..
    3. İran duyurdu: 4 asker serbest bırakıldı
    4. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş:..
    5. ABD'li 9 senatörden Selman'a mektup!..
    6. Kontrolden çıkan otomobil elektrik..
    7. Ilhan Omar ABD'nin Ortadoğu'daki..
    8. İngiltere Başbakanı Theresa May'den..
    9. Hastanede çıkan yangın vatandaşları..
    10. Yemenli bakan açıkladı: BAE destek..
    11. "Böyle bir zamanda bizim o birliğe..
    12. Arkadaşını vurup kaçmaya çalıştı
    13. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde..
    14. Denizli'de artçılar devam ediyor! Halk..
    15. Didim'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
    16. Ege Üniversitesi Hastanesinde yangın..
    17. Karaova bölgesi Mehmet Tosun diyor
    18. Darıca’da çarpışan iki otomobilden..
    19. HDP'liler tepki gösterince Mansur..
    20. EkoAvrasya 2019 Hizmet Ödülleri Töreni
    21. TAK-VA Genel Başkanı Mehmet Taşan:
    22. BMW'den Türkçe yasağı
    23. Küle dönen barakadan yaşlı adamın..
    24. Bodrum’a begonvil festivali geliyor
    25. Dr. Mehmet Nil Hıdır hizmet aşkı ile..
    26. Fed Başkanı Powell faiz kararını..
    27. GÜNDEM ÖZETİ / 21 Mart 2019
    28. Başkan Tok: “Karadeniz’e silahla..
    29. İsrail askerleri Batı Şeria’da bir..
    30. Süper Lig'den flaş gelişme! Ozan ile..
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım