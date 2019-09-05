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HDP’liler ile oturma eylemi yapan aileler arasında arbede çıktı

HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler ile HDP’liler arasında arbede yaşandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:44
HDP’liler ile oturma eylemi yapan aileler arasında arbede çıktı

HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler ile HDP’liler arasında arbede yaşandı.


Günlerdir HDP İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eyleminde bulunan ailelerin eylemi devam ediyor. Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere HDP’liler hakaretlerde bulundu. Aileler ile HDP’liler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polislerin araya girmesiyle arbede büyümeden yatıştırıldı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • kemal arslanndrrrkemal arslanndrrr51 dk önce
    eee hakaret eden yav...arı içeri atmamışlar mı ? Polis ne işe yaramış?

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