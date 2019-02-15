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HDP’li vekillerin terör seviciliği tam gaz

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP'nin milletvekilleri, bebek katillerine olan sadakatlerini her fırsatta gözler önüne seriyor.

15 Şubat 2019 Cuma 11:16
HDP’li vekillerin terör seviciliği tam gaz

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA

Terör örgütü PKK’nın aldığı ağır darbeler neticesinde terör ile olan bağları daha da görünür hale gelen HDP’li milletvekilleri son zamanlarda yaptıkları açıklama ve eylemler ile PKK’ya olan sadık bağlarını birer birer itiraf ediyor.

26. Dönem HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK bitmez. PKK nicelerini bitirdi faşistlerin... Sıranızı bekleyin. Sizi de bitirecek” ifadelerini kullanırken, PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen izinsiz yürüyüş sırasında HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz kadın polis memurunun kolunu ısırdı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise TBMM çatısı altında yaptığı konuşmada 31 Mart Yerel Seçimleri için "Kürdistan'da kazanacağız" ifadeleri ile terör örgütünün propagandasını yaptı. HDP’li milletvekillerinin terör destekçisi tutumunu Akit’e değerlendiren AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok,Memleketimizde bölücülüğü teşvik eden, milletimizin birliği ve beraberliğine karşı bir girişilen hareketi hiçbir zaman tasvip edemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan 83 milyon vatandaşımız bizim vatandaşımızdır ancak hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyetinde bazı terör örgütlerinin arkasına gizlenerek bölücülük yapmaya ve bölücü bir tavır almaya hakkı yoktur” dedi.

Savcıları göreve çağrıyorum

“HDP kanlı terör örgütü PKK’nın meclisteki uzantısıdır” ifadesini kullanan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise, “Böyle bir bölge kurulmaz, kurulamayacaktır. Türk Milleti olarak buna asla izin vermeyiz. Sezai Temelli gibi vatan hainleri derhal meclisten atılmalı. HDP kapatılmalı. Cumhuriyet Savcıları soruşturma başlatmalıdır. Nitekim HDP’nin Van Milletvekili Nadir Yıldırım’da atmış olduğu tweetle açıkça PKK’lı oldukları ifade etmiş, Türkiye Cumhuriyeti devletine ağır hakaretlerde bulunmuş, eylem yapacaklarını ve yaptıklarını net bir şekilde ortaya koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti savcılarını göreve çağırıyorum. HDP, faşist PKK uzantısı bir partidir. Bu sözcülerinin söylemleri ile tescillenmiştir. HDP kapatılmalı ve milletvekilleri tutuklanmalıdır” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:16
  1. Van
  2. Ordu
  3. Erzurum
  4. Diyarbakır
  5. Nadir Yıldırım
  6. Abdullah Öcalan
  7. Salihe Aydeniz
  8. Sezai Temelli
  9. Selami Altınok
  10. Cemal Enginyurt

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