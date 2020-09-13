HDP'li vekilin cahilce iftirasına Bakan Koca'dan cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HDP Grup Başkan Vekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın sosyal medyada paylaştığı ölüm raporuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Fahrettin Koca, konuyla ilgili raporun doğru olduğunu ancak değerlendirmenin yanlış olduğunu bildirdi.

Rapor sahibi hastanın ölüm nedeninin kayıtlara 'U073 COVİD-19' olarak geçtiğini ve kesin raporunun da aynı şekilde düzenlendiğini belirten Koca, uluslararası sınıflamaya göre ölüm şeklinin "enfeksiyon hastalığı (doğal ölüm)" olduğunu açıkladı.

Koca, HDP'li vekilin paylaştığı ön raporda, ölüm sebebinin hekimin kontrol onayından sonra yazılacağının belirtildiğine işaret etti.

"Sayın vekil herhalde fark etmemiş"

Bakan Koca, HDP'li vekilin 'doğal ölüm' ifadesinin teknik bir tabir olduğunu herhalde fark etmediğini kaydederek, uluslararası sınıflamaya göre her enfeksiyondan ölümün doğal ölüm kabul edildiğini duyurdu.

Koca, kaza, cinayet vb. doğal olmayan ölümlerin ayrıca sınıflandırıldığını bildirdi.

Bakan Koca, salgınla mücadelenin hepimizin görevi olduğunu, Acı bir kayıp üzerine teknik tabirlerin farkında olmadan yorumda bulunmanın mücadeleye de kayıplara da faydasının olmadığını vurgulayarak bu tür mücadele enerjisini tüketecek yorumlardan uzak durmanın herkesin sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

Salgınla hep beraber mücadele edebileceğimizi söyleyen Koca, birbirimizle değil, salgınla mücadele etmemiz gerektiğini belirtti ve bu mücadeleye hassasiyetle destek olunmasını istedi.

Ne olmuştu?

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yapan HDP Grup Başkan Vekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Siirt’te koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir tanıdığının ölüm sebebinin 'doğal ölüm' olaarak kaydedildiğini ifade etmiş, Sağlık Bakanlığı'nın koronadan ölenleri 'doğal ölüm' olarak kayıtlara geçirdiğinden verilerin gerçeği yansıtmadığı iddiasında bulunarak bir skandala imza atmıştı.

'Hepimizin gerçeği bilmeye hakkı var...!' diyen HDP'li vekile, Bakan Koca, üslubunca gerçeği öğretmiş oldu.