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Gündem HDP'li vekilden polise skandal sözler
Gündem

HDP'li vekilden polise skandal sözler

Kadıköy'de eylem yapmak isteyen HDP'li bazı vekiller polis memurlarına küstahça ithamlarda bulundu. Eylemciler arasında yer alan HDP'li vekil Musa Piroğlu, polislere ağır hakaretler savurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 21:31:00 - 2022-04-12 21:31:55

"Kobani davası" kapsamında yapılan gözaltıları Kadıköy'de, protesto etmek isteyen HDP'li gruba polis müdahale etti.

Protesto eylemlerini provokasyona çeviren HDP'liler, dağılmaları konusunda kendilerini uyaran polislere hakaret etti. Bu esnada HDP İstanbul vekili Musa Piroğlu, bir polise dönerek "Şerefsiz" dedi.

Polise umarsızca hakaret eden HDP'li vekil, polisin tepkisine karşı güvenlik çemberine alındı.

Hakarete uğrayan polis, Piroğlu'na, "Bana şerefsiz diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim." diyerek karşılık verdi.

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