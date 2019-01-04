HDP'li vekilden operasyon açıklaması: Askeri oraya neden götürüyorsun

HDP'nin Adana Milletvekili Tülay Hatımoğulları, Meclis'te yaptığı konuşmada, "ABD'nin çekildiği yere siz gidiyorsunuz. Orası bir bataklık, ne işiniz var orada, neden Türk askerini oraya götürüyorsunuz? Türk askerinin orada ne işi var? Bunu anlamıyoruz. Çözüm orada yaşayan bütün halkla sonuca varmaktır." dedi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'den Fırat'ın Doğusu'na yapılacak operasyonla ilgili skandal ve samimiyetsiz bir açıklama geldi.

"Türk askerini oraya niye götürüyorsunuz"

HDP'li Tülay Hatımoğulları, "ABD'nin çekildiği yere siz gidiyorsunuz. Orası bir bataklık, ne işiniz var orada, neden Türk askerini oraya götürüyorsunuz? Türk askerinin orada ne işi var? Bunu anlamıyoruz. Çözüm orada yaşayan bütün halkla sonuca varmaktır." dedi.