HDP'li vekil Tele1'de Millet İttifakı'ndan taleplerini saydı!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın, "görüşelim" davetine olumlu cevap verdi. Kılıçdaroğlu görüşme tarihi için 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü seçince, tepki çekti.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin gelen tepkilerden sonra ertelendiği öğrenilirken, HDP'nin CHP ile pazarlık yaptığı ortaya çıktı.

Tele 1 canlı yayınında konuşan HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Millet İttifakı'ndan taleplerini sıraladı. HDP'li Kenanoğlu masadaki partileri, "CHP dışındaki partilerin tamamı HDP kadar oy almıyor." diyerek aşağıladı.

HDP'nin Millet İttifakı'ndan talepleri

"Her biri cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık alıyor" diyerek 6'lı masa ortaklarına eleştirilerini sürdüren Kenanoğlu, İP'li Meral Akşener'in masayı terk etmesini hatırlatarak, "Bakanlık kavgasından neredeyse dağılıyorlardı" ifadesini kullandı.

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HDP'li Ali Kenanoğlu, bakanlık isteyeceklerini de şöyle açıkladı:

Masadaki her parti cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık alacak. Ama yüzde 10-13 oyu olan HDP hiçbir şey isteyemeyecek. Hiçbir şart ortaya koyamayacak. Siz bakanlık yüzünden cumhurbaşkanlığı yardımcılığı yüzünden birbirinize girdiniz. Masayı dağıtıyordunuz. HDP de ittifakı destekleyecekse ki desteklemek istediğini beyan etmiştir, demokrasi noktasında neler istediğini ortaya koysun ve bunlarda bir anlaşma sağlansın. Siyasette, "siz bize oy verin, güvenin" diye bir şey yok.