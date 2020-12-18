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Siyaset HDP'li vekil suç makinesi çıktı
Siyaset

HDP'li vekil suç makinesi çıktı

HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında açılan davada, Aydeniz'in suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 08:41:00 - 2020-12-18 08:42:24
HDP'li vekil suç makinesi çıktı

HDP'den 24 Haziran seçimlerinde, Diyarbakır milletvekili seçilen eski hemşire Saliha Aydeniz hakkında, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak ve yönetmek" suçundan açılan dava 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada sanık avukatı, Aydeniz'in milletvekili olması nedeniyle yargılamanın durdurulmasına talep etti. Ancak mahkeme, Aydeniz hakkındaki 21 ayrı suçlamanın, terör suçu olması nedeniyle, Anayasa'nın 14. maddesi uyarında yargılamasının durdurulamayacağını belirterek, talebi reddetti. Mütalaa veren savcı ise sanığın 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya göre Saliha Aydeniz, KHK ile ihraç edilmeden önce Halk Sağlığı Komuta Merkezinde hemşirelik yaparken yaralı teröristleri tedavi ettirdi. Diyarbakır Halk Sağlığı Merkezinde görevli ambulans şoförü M.P. istasyonda görevli Ş. G. ifadelerinde, "Saliha Aydeniz, 112 komuta kontrol merkezinden bize bayılma vakası anons etti. Olay yerine gittiğimizde siyah renkli Arap plakalı uzun bir araç geldi. İçinde durumları ağır iki yaralı vardı. Yaralıları görünce Saliha'yı arayıp, 'bayılma vakası demiştin. Yaralılar var. Neden böyle bir şey yaptın' dedik. Telefonda tartıştık. Sonra yaralıların Suriye'den geldikleri, onların da bizim kardeşlerimiz olduğu ve yardımcı olmamız gerektiği gibi şeyler söyleyerek, yaralıları hastaneye götürmemizi söyledi" dedi.

Bu 2 teröristin Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Zage bölgesinde yaralanan Mustafa Akan ve Muhammad Hasan oldukları, trafik kazası ihbarıyla bölgeye gitmesi sağlanan 112 Ekiplerine ilk müdahalelerinin yaptırıldığı, ardından da Saliha Aydeniz'in yönlendirmesiyle, sahte kimlikle hastaneye yatırıldıkları belirlendi. 112 Acil'de görevli N.N.E, trafik kazası ihbarıyla gittiği yerde yaralı iki teröristin tedavisi için kendilerini alıkoyan teröristleri fotoğraflarından teşhis etti.

Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli F.M ifadesinde, "Trafik kazası ihbarıyla gittiğimiz Zage'yi 1 kilometre geçtikten sonra ormanın içinden çıkan bir PKK'lı bizi durdurdu. Ormana gittiğimizde, tümü silahlı 15 terörist ve yerde de 2 yaralı vardı. Sorduğumda 'mayın patlaması' dediler. Tunceli 112'den bir ambulans daha geldi. Yaralılardan birini biz, birini onlar tedavi etti" dedi.

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

ESPANYOL

hemen eşşeğin altına yatırın ammaaa 150 kırbaçtan sonra viva reis ve ekibi viva turkiyemiz
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Mikail okuroğlu

Meymenetsiz süratlılar Allah'ım müstehakınızı versin amin inşaallah kökünüz kısırlaşsın amin inşaallah.
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