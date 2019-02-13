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HDP'li vekil polis memurunun kolunu ısırdı

Van'da HDP'li Leyla Güven'e destek amacıyla yürüyüş yapan HDP'li vekillerden Saliha Aydeniz, bir polis memurunun kolunu ısırdı. Olayın ardından kadın polis memuru, 10 gün iş göremez raporu almak zorunda kaldı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:40
HDP'li vekil polis memurunun kolunu ısırdı

Van'da, HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP milletvekillerinden Saliha Aydeniz, açtığı pankartı almaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırdı. Polis memuru hastaneden 10 gün iş göremez raporu aldı.

Van'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP milletvekillerinden Saliha Aydeniz, açtığı pankartı almaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırdı.

Yürüyüşe izin verilmedi

HDP milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Saliha Aydeniz ve Sait Dede, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla Kazım Karabekir Caddesi'nde yürüyüş yapmak istedi.

Çevrede güvenlik önlemi alan emniyet müdürlüğü ekipleri, 100 metre yürüyen milletvekillerini durdurarak yürüyüşe izin vermedi.

Kaldırımda oturmak isteyen milletvekilleri, Leyla Güven'in fotoğrafının bulunduğu pankartı açmaya çalıştı. Polislerin, pankartı almaya çalıştığı sırada HDP Diyarbakır Milletvekili Aydeniz, bir kadın polis memurunun kolunu ısırdı.

Polis memuru 10 günlük rapor aldı

Hastaneye götürülen polis memuru, 10 gün iş göremezlik raporu aldı.

Kaldırımda bir süre daha bekleyen milletvekilleri, araçlarına binerek kentten ayrıldı.

HDP İl Başkanlığı önünde toplanıp yürümek isteyen gruba da polis izin vermedi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:40
  1. Van
  2. Hakkari
  3. Diyarbakır
  4. HDP

YORUM YAZ

  • Allahın bir kulu Allahın bir kulu 22 dk önce
    Yav bunların kuduz it olduğunu biz zaten biliyorduk, şimdi tescillendi.
  • SelimSelim33 dk önce
    ite bak devletin polisini ısırmış.
  • Faruk alciFaruk alci52 dk önce
    Kuduz asisi yaptirsin bence
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 1 sa önce
    Ne varo köpeği bize verseler! Biz ona köpek eğitimi versek!!! Isırmak nasıl oluyor öğretsek!!! Vermezler ki!
  • BilgeBilge1 sa önce
    Domuz ac kalinca etrafina saldirirmis.Polis hanım hemen kuduz aşisi yaptirmali.
  • SabriSabri1 sa önce
    Ne zannettiniz ya..kuduz köpek fıtratının gereğini yapacaktı ve de yaptı..hemen veterinerler o iti itlaf etmeli..polisimiz de hemen kuduz aşısı olmalı...
  • PolatPolat2 sa önce
    Isırmak suç olmamış yazık o polise o verilen emri uyguluyor ama Hdp yasal bir parti ve meclisde grubu var . Yürüyüş yapmak anayasal bir hak neden engelleniyor ki bırakın yürüsünler böyle yaparsanız ekmeklerine yağ sürersiniz 31 Mart akşamı malum illerin tamamını %60-70 oyla zaten kazanacaklar birde 10 puan böyle eklemeyin derim
  • Şehmus oralŞehmus oral2 sa önce
    Soy olarak köpek bunlar.o kancığın dişlerini sökmek lazım
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Kuduz aşısı ol kardeşim
  • Şakır yeterŞakır yeter3 sa önce
    AB de iş göremezlik raporu vs. Isıran kuduza en az 10000euro ya mal olurdu bir de POLISe olunca idam yok ama hadistekiler nedense hep intihar ediyor! Oraya kadar varırdı herhalde.
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc3 sa önce
    Bu kadin ormandmi zannetmish kendini?
  • DevranDevran4 sa önce
    O aci ve sokla polis kardesim beynine siksa olmaz miydi o adi yaratigin?! Milletvekiliymis... Benim milletimin vekili degil bu alcak teröristler!!!! Sayin Soylu, adam gibi adamsin! Bu it sürülerine gecit vermek yok!! Polis kardesime gecmis olsun, ben olsam farkli davranirdim. It itligini yapmis. Bunlari mecliste barindirip besliyoruz ya, bize de yaziklar olsun!!!
  • mikàil okuroğlumikàil okuroğlu4 sa önce
    vay itrail abd uyuz itineyakıda sonları gelecek inşaallah mutlaka kudurmuşdur
  • PiroPiro4 sa önce
    Dağdaki pedofil tecavüzcülerden emir alan politikacıların bu ülke de siyaset yapması yasaklansın. Kürt kızlarını 13 yaşında sapıklara gönderen hiç kimseye siyaset hakkı verilemez.
  • mlymmlym4 sa önce
    HoooşşşttttKÖPEK
  • KURTOĞLUKURTOĞLU4 sa önce
    Kahraman polisimize geçmiş olsun kuduz aşısını yaptırmayı unutma kardeşim
  • VatanperverVatanperver4 sa önce
    Kuduz aşısı da olsun polis hanım!
  • 145314534 sa önce
    Ayşe hanım " HDP'li vekil polis memurunun kolunu ısırdı " başlığı ile verilen haberin içeriğininneresinde zehirli,ayrıştırıcı ve bölücü dil var,ayrıca hakiki müslüman Kürt bunlara prim vermez.
  • AhmetAhmet5 sa önce
    Aman bacım kuduz aşını ihmaĺ etme sakın
  • NurNur5 sa önce
    Kudurmuş köpek bunlar o o polis kızımızın yerinde olsam o pkklıya dava açarım birde yüklü bir tazminat alırım
  • Bak iteBak ite5 sa önce
    "İt itliğini yapacak lafı " tedavülden kalkmıştır artık.İtliği ısıran yapacak !
  • mehmet önenmehmet önen5 sa önce
    Bayan polisimiz derhal KUDUZ asisi olsun.
  • Hilâl Hilâl 5 sa önce
    Kuduz köpekkancikteröristkudurmuşazgın  kurban ol sen polisimize vatansızbitli
  • 32.manarga 32.manarga5 sa önce
    Sayın polis memurum hemen gidip kuduz aşısı olun bu köpeklerde ne tür mikrop çıkacağı belli olmaz
  • AyşeAyşe5 sa önce
    Sayin akit yazar ve çizerleri,bu zehirli ayrıştırıcı,bölücülük dilinden vaz geçiniz.HDP'ye vurdukça oyları dahada artar.Sayenizde kürtlerde millî bilinç oluştu,bu gidişle Vatanında parçalayacaksınız.Allah sizlere akıl fikir versin.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 5 sa önce
    Bu Şerefsiz Haine Ceza Verilmemiş mi?
  • Vatansever Vatansever 5 sa önce
    Kuduz aşısı yaptırın. Sıksaydın kafasına keşke
  • neconeco5 sa önce
    Polisin aşısını yapsalar bari...

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