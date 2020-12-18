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Siyaset HDP'li vekil Gergerlioğlu'nun 'cinsel işkence' iddiasına polislerden suç duyurusu
Siyaset

HDP'li vekil Gergerlioğlu'nun 'cinsel işkence' iddiasına polislerden suç duyurusu

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde 30 kadına çıplak arama dayatılarak, cinsel işkence yapıldığına dair iddialarıyla ilgili Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve aralarında il emniyet müdür yardımcılarının da bulunduğu çok sayıda polis suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 21:39:00 -
HDP'li vekil Gergerlioğlu'nun 'cinsel işkence' iddiasına polislerden suç duyurusu

Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve aralarında il emniyet müdür yardımcılarının da bulunduğu çok sayıda polis, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Uşak Emniyeti ile ilgili ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Polisler HDP'li vekil hakkında suç duyurusunda bulundu

Gezer ve aralarında il emniyet müdür yardımcılarının da yer aldığı çok sayıda polis, Uşak Adliyesi'ne giderek, Gergerlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ardından adliye önünde polislerle konuşan Gezer, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polisleri, Mehmetçikleri ve sivil vatandaşları anımsatarak, Allah'tan rahmet diledi.

Uşak Emniyet Müdürü Gezer'den açıklama

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne iftira atıldığına işaret eden Gezer, şöyle konuştu:

"PKK, FETÖ ne olduğunu hepimiz biliyoruz. En son iftirasına sizler maruz kaldınız. Bugün buraya geldik. Bize iftira atan bu kalleşlere, bu kan dökücü, ağzından kandan başka hiçbir şey akmayan bu müfterilere hukuk önünde adaletle mücadele etmek adına geldik. Biliyorum ki kiminiz geceden çıktınız, kiminiz geceye geleceksiniz ama hakkımızı aramak adına bu mücadeleyi burada başlatmış olduk. Elinize emeğinize sağlık. Çok da güzel bir operasyon yapmıştınız. Tekrar tekrar her birinize teşekkür ediyorum. Onlara bu ülkede nefes aldırmayacağız. FETÖ'sü, PKK'sı kim gelirse gelsin Türk polisi burada. Devletini, bayrağını da savunacak. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Cenabı Allah devletimize, milletimize zeval vermesin."

Öte yandan dün Uşak Valiliğinin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Gergerlioğu'nun iddialarının yalan olduğu, ilgili milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirilmişti.

Cinsel işkence iddiası

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde 30 kadına çıplak arama dayatılarak, cinsel işkence yapıldığına yönelik iddialarda bulunmuştu.

 

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