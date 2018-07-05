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HDP'li vekil Barış Atay Berna Laçin'e sahip çıktı

24 Haziran seçimlerinde HDP'den Milletvekili olan Barış Atay, yaptığı skandal paylaşım sonrası büyük tepkiler alan Berna Laçin'e sahip çıktı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:16
HDP'li vekil Barış Atay Berna Laçin'e sahip çıktı

Barış Atay, attığı tweetle, Medine'li paylaşımı sonrasında büyük tepki toplauan Berna Laçin'e sahip çıktı. Atay, "Fırsat bulduğunuzda her insana saldıramayacağınızı öğreneceksiniz" dedi.

LAÇİN'İ ELEŞTİRENLERE SERT ÇIKTI

Barış Atay, attığı tweette "Bu tweette hiçbir suç unsuru yok. Anlamak istemiyorsanız da anlamayabilirsiniz, sizin sorununuz. Fırsat bulduğunuz her an insanlara saldıramayacağınızı öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

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BERNA LAÇİN NE DEMİŞTİ?

Son zamanlarda gündemde olan idam tartışmalarına Berna Laçin" İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimcileri, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!" sözleriyle dahil olmuştu.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 10:16
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YORUM YAZ

  • misafirmisafir57 dk önce
    halt etmişsin berna..sendemi medine topraklarında .... uğradın yoksa..Bu suçu işleyen itleriönce müslümanlar dışlıyor.Gayrimüslim olduğun için İslamın değerlerini bilmiyorsun.Bizim dinimiz tecavüzü,zinayı,ahlaksızlığı,bir canlıyı öldürmeyi yasaklamıştır ve en büyük günah olarak göstermiştir.İslamı yaşayan bir müslüman böyle alçak bir suçu işlemez..Kafayı bulup otellerdeyada sokaklarda bu haltı yiyenler bizden değil yani...
  • earphoneearphone41 dk önce
    ....ÇOCUKLARINDAN BAŞKA NE BEKLERSİNKİ...
  • komencerokomencero1 sa önce
    Ey ahlaksızlar, fırsat bulduğunuz her an bu milletin kutsallarına saldıramayacağınızı öğreneceksiniz
  • Mahmud AbbasMahmud Abbas41 dk önce
    vatan haini teröristen vekil olursa fahişe zihniyete sahip çıkar bu arada bunların kankaları chp ile seçime giren ve genel başkanlarına özgürlük isteye saadet kına yakabilir
  • Serhat Serhat 1 sa önce
    Sana oy verip vekil yapanlar kürtse,ben kürt değilim...
  • Küfür tek milletKüfür tek millet1 sa önce
    Pkk Fetö dhkpc Hacli Sion hepsi Turkiye/islam düşmanı. Gavur/küfür tek millet
  • abdullahtanin2112@gmail.c[email protected]1 sa önce
    Barış ataysiz kendinizi çok akıllı biliyorsunuz Ey zavallı ölüm meleyi geldiyi zaman emaneti geri iade etme imkanınvarsa Göreyim
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