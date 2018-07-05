HDP'li vekil Barış Atay Berna Laçin'e sahip çıktı

Barış Atay, attığı tweetle, Medine'li paylaşımı sonrasında büyük tepki toplauan Berna Laçin'e sahip çıktı. Atay, "Fırsat bulduğunuzda her insana saldıramayacağınızı öğreneceksiniz" dedi.

LAÇİN'İ ELEŞTİRENLERE SERT ÇIKTI

Barış Atay, attığı tweette "Bu tweette hiçbir suç unsuru yok. Anlamak istemiyorsanız da anlamayabilirsiniz, sizin sorununuz. Fırsat bulduğunuz her an insanlara saldıramayacağınızı öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

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BERNA LAÇİN NE DEMİŞTİ?

Son zamanlarda gündemde olan idam tartışmalarına Berna Laçin" İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimcileri, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!" sözleriyle dahil olmuştu.