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HDP'li vekil açlık grevinde! Yine provokasyona başladı

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, süresiz olarak açlık grevine girdiğini açıkladı. Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan Güven, yeniden provokasyona başlamış oldu.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:48
HDP'li vekil açlık grevinde! Yine provokasyona başladı

Tutuklu HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, SEGBİS yoluyla katıldığı duruşmadaki savunmasında, süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladığını duyurdu.

Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından yaptığı açıklamalar ve Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) çalışmaları nedeniyle 31 Ocak'ta tutuklanan DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başladığını açıkladı.

Kelepçe uygulamasını kabul etmedi

Güven hakkında açılan davanın üçüncü duruşması bugün Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi'nde görüldü. Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde bulunan Güven, bu sabah elleri kelepçelenerek ring aracıyla adliyeye getirilmek istendi. Güven'in kelepçe uygulamasını kabul etmediği için adliyeye getirilmediği belirtildi.

Süresiz açlık grevine başlıyorum

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Güven, SEGBİS yoluyla katıldığı duruşmada süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başladığını duyurdu.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 14:48
  1. Hakkari
  2. Diyarbakır
  3. HDP
  4. Leyla Güven

YORUM YAZ

  • EfelerdiyariEfelerdiyari1 sa önce
    Biktik artik su ermeni tohumlarindan kapatin su terör usaklarini. Maas veriliyor daha bunlara. Haram zikkim olsun..
  • faynurfaynur1 sa önce
    acından geberir inşallah
  • sukrusukru1 sa önce
    Teröristten bile daha tehlikeli bir terörist destekçisinin eksilebilme olasılığı şahsen beni mutlu ediyor.
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