HDP'li vekil açlık grevinde! Yine provokasyona başladı

Tutuklu HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, SEGBİS yoluyla katıldığı duruşmadaki savunmasında, süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladığını duyurdu.

Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından yaptığı açıklamalar ve Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) çalışmaları nedeniyle 31 Ocak'ta tutuklanan DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başladığını açıkladı.

Kelepçe uygulamasını kabul etmedi

Güven hakkında açılan davanın üçüncü duruşması bugün Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi'nde görüldü. Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde bulunan Güven, bu sabah elleri kelepçelenerek ring aracıyla adliyeye getirilmek istendi. Güven'in kelepçe uygulamasını kabul etmediği için adliyeye getirilmediği belirtildi.

Süresiz açlık grevine başlıyorum

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Güven, SEGBİS yoluyla katıldığı duruşmada süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başladığını duyurdu.