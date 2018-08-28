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HDP'li teröristler yol kesti! Dağ kadrosunun yöntemlerine geçtiler

Tunceli'de PKK'nın siyasi uzantısı HDP milletvekillerinin ormanlık alandaki örtü altı yangınlarını bahane ederek bölgeye gitmek istemesine güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlar ve güvenlik nedeniyle izin verilmeyince, PKK'nın kravatlı teröristleri yol kapattı.

28 Ağustos 2018 Salı 22:30
HDP'li teröristler yol kesti! Dağ kadrosunun yöntemlerine geçtiler

Tunceli'de HDP'li milletvekillerinin ormanlık alandaki örtü altı yangınlarını bahane ederek bölgeye gitmek istemesine, bölgedeki süren operasyonlar ve güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.

Güvenlik güçleriyle tartışan milletvekillerinden Alican Önlü, Tunceli-Elazığ karayolunu aracıyla trafiğe kapatıp gruptakilerle oturma eylemi yaparken polis ekipleri müdahalede bulundu. 

Tunceli’ye gelen aralarında HDP Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen ile 9 milletvekilinin bulunduğu grup, ormanlık alandaki örtü altı yangını bahanesiyle Ovacık'a gitmek istedi. Bölgede operasyonların devam etmesi ve güvenlik gerekçesi nedeniyle güvenlik güçleri milletvekillerinin olduğu grubun geçişine izin vermedi.

HOZAT YOLUNDAN BÖLGEYE GİTMEK İSTEDİLER

HDP’li vekiller ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman tartışma yaşandı.Daha sonra milletvekilleri Hozat ilçe yolundan bölgeye gitmek istedi. Yine devreye giren güvenlik güçleri, Aktuluk Mahallesi’nde geniş güvenlik önlemi alarak geçişe izin vermedi. Ardından HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü polisle tartıştı ve aracını Tunceli-Elazığ karayoluna park ederek yolu trafiğe kapattı. Bir süre oturma eylemi gerçekleştiren vekiller yolu kullanmalarına izin verilmeyince bu kez de Pertek İlçe yolunu kullanarak bölgeye gitmek istedi. Burada da jandarma engeline takılan vekiller merkeze dönmek zorunda kaldı.

HERKESE ANLATACAKLARMIŞ

Seyit Rıza Meydanı’nda konuşan HDP Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen ise tehdit içerikli açıklamada bulundu. Sorunun sadece yangın sorunu olmadığını dile getiren Bilgin, "Bu ülkedeki güvenlik anlayışı, insansızlaştırma anlayışı, hukukun keyfi biçimde askıya alınması anlayışıdır. Bugün bizim o bölgeye gidişimizi engelleyenler, yarın Ankara’da sesimizi duyurmak için buluşacağımız platformlardan rahatsız olacaklar. Ertesi gün İstanbul’da. Bütün dünyaya burada ne olup bittiğini, milletvekillerine nasıl davranıldığını, siyasetçilerin seyahat özgürlüğünün nasıl keyfi olarak engellediğini bize bu yapılıyorsa halka ne yapılıyor olabileceğini herkese anlatacağız” diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 22:30
  1. Tunceli
  2. İstanbul
  3. Elazığ
  4. Ankara
  5. hdpkk
  6. Hdp
  7. pkk
  8. hozat

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