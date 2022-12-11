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Gündem HDP’li Temelli’den İngilizce küstah çağrı
Gündem

HDP’li Temelli’den İngilizce küstah çağrı

HDP Eski Eş Genel Başkanı, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, tıpkı PKK/PYD’li terör elebaşlarının yaptığı gibi Suriye’nin kuzeyinin hava sahasının kapatılması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 14:47:00 - 2022-12-11 14:48:27
HDP’li Temelli’den İngilizce küstah çağrı

Yeni Akit  Ankara

Suriye ve Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarıyla birlikte PKK/PYD elebaşları sahipleri olan ABD’ye Suriye’nin kuzeyinin uçuşlara kapatılması için yalvarmaya başlamıştı.

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’nin Eş Genel Başkanlığını yapmış bir isim olan HDP Van Milletvekili Sezai Temelli de, tıpkı terör elebaşlarının yaptığı gibi hava sahasının kapatılması çağrısında bulundu. Temelli, ABD’nin Ankara Büyükelçisinin doğrudan okuyabilmesi için de çağrısını İngilizce olarak da yazdı.

Sosyal Medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Sezai Temelli, “Rojava hava sahası kapatılmalı, bu savaş artık son bulmalıdır. #NoFlyZone4RojavaNow” diye yazdı.

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