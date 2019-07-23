HDP'li Suruç Belediye Başkanı çaycıyı neden işten çıkardığını açıkladı

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Daha önce kayyımda olan ve 31 Mart'tan sonra HDP'nin yönetimine geçen Suruç İlçe Belediyesi'nde görevli 19 çalışanın işine son verildi.

"Kayyım çıkarınca neden haber olmuyor?"

HDP'li Suruç İlçe Belediye Başkanı Hatice Çevik, işten çıkarılan çalışanlara ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuştu. Başkan Çevik, "Kayyım atandıktan sonra zaten buradan bütün işçiler toplu halde çıkarılmış. Bu hiçbir yerde haber yapılmadı. Biz işçi çıkarınca neden haber oluyor?" dedi.

Başkan Çevik ile 'İşçileri çıkarma gerekçeniz nedir?' sorusu ile başladığımız söyleşi şöyle devam etti:

"Biz işçileri toplu halde çıkarmadık. Böyle bir niyetimiz olsaydı 3-4 ay beklemezdik. Kim işini yapıyor, kim yapmıyor, kimler işleri aksatıyor diye gözlemledik. Bizim kimsenin ekmeği ile oynamak gibi bir derdimiz yok."

Yani çalışanların işlerine performanslarına göre mi son verdiniz?

"Hem performans hem saygısızlık olarak gözlemledik. HDP'li belediye olduğumuzdan dolayı başarısız olmamız için ellerinden geleni yapıyorlar.

İşten çıkardığınız işçilerden birisi çaycı. Bir çaycı belediyenin işlerini nasıl aksatıyordu?

"Bakın, içeride konuşulanları dışarıya aktarıyor veya farklı şekillerde sorunlar da yaşadık. Burada mesela benim misafirlerim oluyor. Çaycı sürekli benim odamda olan birisi. Makamımda her şey konuşulabilir. Sonuç olarak güvendiğim bir insanın çaycılık yaparak yakınımda olmasını istiyorum."

Odanızda ne konuşuluyor ki dışarı sızmasından bu kadar rahatsız oldunuz?

"Odamızda iş konuşuluyor. İhaleler var onlar konuşuluyor. Her işyerinin kendine göre bir gizliliği vardır. Ben şuan da neden özellikle çaycı ile ilgilendiğinizi de anlayamadım."

PKK terör örgütü ile ilişkili olan dağ kadrosundan kişiler işe alınacak mı? Örgütün böyle bir baskısı var mı?

"Bizim PKK ile ne işimiz olur? Ben halkın taleplerine göre hareket ediyorum."

Yani 'bana PKK terör örgütü baskı yapamaz, ben halkımı temsil ediyorum' diyorsunuz. Öyle mi?

"Yani. Ben halkımın istekleri doğrultusunda hareket ederim. Bakın buraya alınan işçiler kaymakamlık ve savcılık makamları tarafından güvenlik soruşturmasından geçiyor. Güvenlik soruşturmasından geçen işçi demek ki terörist değildir. Siz bu insanlara terörist gözüyle bakmaktan vazgeçtiğiniz gün zaten sorunların tamamı çözülecektir."

'PKK terör örgütü size baskı yapamaz mı?' dediğimde 'yani' diyerek cevap verdiniz. PKK sizce bir terör örgütü mü?

"Ne alakası var şimdi."

"Biz vatanımızı severek onlara katılmadığımız için işten çıkardılar"

Suruç Belediyesi'nin çaycısı Abdi Yavuz, işten çıkarıldıktan sonra şu açıklamayı yapmıştı:

"Belediye Başkanı Hatice Çevik göreve geldiği günden beri bizim üzerimizde mobbing ve baskılar arttı. Bizi sürekli işten çıkarmakla tehdit ettiler. Seçimden önce 250 kişiye söz vermişler. Söz verdikleri kişilerin içinde terör bağlantısı olanlar, terör suçu işlemiş olanlar var. Ben yaklaşık 3 yıldır belediyede çay ocağında çalışıyordum. Benimle beraber 9 kişiyi işten çıkardılar. Bizden önce 10 kişiyi daha işten çıkardılar. Biz vatanımızı milletimizi sevdiğimiz için, onlara katılmadığımız için işten çıkardık. Bugün belediye encümenleri işe alacakları adamları belirliyor, işten çıkaracakları insanları da fotoğraf çekip isimlerini alıp fişliyorlar. Bizi çok zor durumda bıraktılar. Aramızda hastası olan arkadaşlarımız var. Bizim haksız yere işten çıkarıldığımızı gören diğer çalışan arkadaşlarımız da huzursuz durumda. Onların da üzerindeki baskılar, mobbingler devam ediyor. Her gün diken üstünde işe gidip geliyorlar"