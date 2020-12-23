HDP'li Sezgin Tanrıkulu: Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının taraf olan devletleri bağladığını belirterek, tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın haklarının ihlal edildiği ve serbest bırakılması gerektiği kararının yerine getirilmek zorunda olduğunu söyledi.

Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AİHM'nin Demirtaş hakkında verdiği kararı değerlendirdi.

HDP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan Demirtaş çağrısı

AİHM'nin ağır tespitler yaptığını vurgulayan Tanrıkulu, "Mahkeme, bu tutuklanmanın siyasi olduğu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesinin ihlal edildiği tespitini yapmıştır. Ayrıca Demirtaş'ın seçme ve seçilme hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiği belirtmiştir." dedi.

Tanrıkulu, AİHM'nin son aldığı kararla bütün milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasının öngörülebilir olmadığı, Meclis'te savunma hakkı verilmediği için de milletvekillerinin ifade özgürlüğünün engellendiği sonucuna vardığına dikkati çekti.

"Bu çok ağır bir karardır"

Sözleşmenin 18. maddesinin önemine değinen Tanrıkulu, "Bu madde sözleşmeye taraf olan devletler bakımından bir sabıka kaydıdır. Türkiye'nin 30 yıllık AİHM tarihinde ilk defa Demirtaş ile ilgili davada bu karar çıktı. Mahkeme, hükümetin yargı organlarını kullanarak bir siyasi muhalifi cezaevinde tuttuğunu ve siyasetten dışladığını karara bağlamıştır. Bu çok ağır bir karardır. Faili meçhul ve köy boşaltmalar döneminde bile AİHM 18. madde ihlalinden karar vermemiştir. İlk defa bu maddeden ihlal kararı Demirtaş dosyasında verildi. Bunun sonuçları ağırdır." diye konuştu.

Tanrıkulu, AİHM kararlarının taraf devletleri bağladığını, bunun tartışmasız olduğunu dile getirerek, yargının bu kararın gereğini yerine getirmek zorunda olduğunun altını çizdi.

Erdoğan'ın Demirtaş sözlerine tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AİHM'nin Demiraş ile ilgili açıklamalarını anımsatan Tanrıkulu, "Erdoğan'ın sözleri hukuki bağlamından uzaktır. Danışmanları kendisini yanlış yönlendiriyor. Eğer gerçek anlamda insan hakları hukukçularından görüş almış olsaydı, bugün kendisini uluslararası muhataplarının yanında zor durumda bırakacak konuşmayı yapmazdı." dedi.

MİT tırları davasında Can Dündar hakkında verilen karara da değinen Tanrıkulu, mahkeme heyetinin, "gezici cezalandırıcı ve operasyon" amacıyla kullanıldığını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu karar bizi bağlamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen MKYK toplantısında AİHM'in tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili hak ihlali kararına ilişkin, "Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz." demişti.

Tanrıkulu'nun SİHA rahatsızlığı

Sezgin Tanrıkulu teröristlere nefes aldırmayan SİHA'lardan rahatsızlığını defalarca dile getirmiş, TSK'nın teröristlere yönelik operasyonlarıyla ilgili 'sivilleri katlediyor' ifadelerini kullanmıştı.