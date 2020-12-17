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Siyaset HDP'li Sezai Temelli terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi
Siyaset

HDP'li Sezai Temelli terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, teröristlerin cezaevine atılmasını bahane göstererek Türkiye'de hukukun kalmadığını söyledi. HDP'li vekil, terörist elebaşı Abdullah Öcalan için de özgürlük istedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:11:00 -

HDP'li vekil Sezai Temelli, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrit için "hukuk devleti yıkılmıştır" yorumunda bulunarak, Öcalan'a özgürlük istedi.

HDP'li vekil teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istedi

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, Meclis Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine konuştu. Temelli'nin gündeminde ise terörist elebaşı Abdullah Öcalan vardı.

Ülkede adaletin olmadığını iddia eden Temelli, PKK'lı terörist lider Abdullah Öcalan üzerindeki tecride dikkat çekti.

Temelli, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

“Gerçek bir hukuk reformu yapamayacak kadar bir adaletsizlik çarkının içine sürüklenmiş durumdayız. Adalet sisteminin, hukuk sisteminin nasıl buraya sürüklendiğine şaşırmamalıyız çünkü istisna halinin hukuku tecrittir.

Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit sadece Kürt meselesini çözümsüzlüğe mahkum etmedi, hukuk devletinin de yıkımını gerçekleştirdi. Bu ülkede tecrit varsa hukuk devletinden, adaletten söz edemeyiz."

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