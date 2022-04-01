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Gündem HDP'li Semra Güzel'in kaçtığı ülke belli oldu
Gündem

HDP'li Semra Güzel'in kaçtığı ülke belli oldu

Dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 22 Ocak'ta Almanya'ya kaçtığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 10:10:00 -
HDP'li Semra Güzel'in kaçtığı ülke belli oldu

"Koçero" kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora ile PKK kampında fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel hakkına yeni bir gelişme yaşandı.
TBMM'de dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan Semra Güzel, bu davete yanıt vermedi.

Ardından 24 Mart tarihinde hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Başsavcılık talimatıyla adreslerine bakılan Güzel'e ulaşılamadı. Semra Güzel'e ulaşılamaması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı, gümrük birliklerine yazı gönderdi.

22 Ocak'ta Almanya'ya kaçtı

Haber7'nin ulaştığı bilgilere göre Güzel, yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçtı. Bilgi veren kaynaklar, HDP'li Semra Güzel'in en son Diyarbakır'da görüldüğünü, 22 Ocak tarihinde de Türkiye'den kaçarak Almanya'ya gittiğini belirtti.

Semra Güzel, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için hem Meclis'teki komisyonda hem de Genel Kurul'daki oylamaya katılmayarak savunmasını yapmamıştı. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can başkanlığında oluşturulan hazırlık komisyonu da savunmasını yapmak üzere Güzel'e ulaşamamıştı. Güzel, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin telefonuna Whatsapp'tan mesaj atarak, kendisini savunmak için Filiz Kerestecioğlu'na ve Tiryaki'ye yetki vermişti.

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Yorumlar

Nur

Bir iş bu kadar uzatılırsa ancak bu olur adeta kaç tutuklayacaz denildi

Tuncer.

Şaşırdıkmı hayır göz göre göz göre nede güzel kaçmasına izin verilmiş.
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