HDP'li Saruhan Oluç: Sokak faaliyetlerine geri dönüyoruz

Bir grup gazeteciyle internet üzerinden yaptığı sohbette, gündemdeki konuları değerlendiren HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Madem emniyet güçleri bizim arkadaşlarımıza halkımıza karşı herhangi bir mesafe koymaya gerek duymuyor, o zaman biz de bunu gerekli görmeyelim, sokak faaliyetlerimize geri dönelim. MYK toplantısında bununla ilgili planlama yapılacak" diye konuştu.

Oluç’un dikkat çeken açıklamaları şöyle:

"Sokak faaliyetlerimize geri dönelim"

Koronavirüs sürecinde 13 belediyemize kayyım atandı, Diyarbakır’da 18 arkadaşımız gözaltına alındı, Ankara’da kayyım atamalarını protesto etmek isteyen milletvekillerimize ve il yöneticilerimize emniyet güçleri tarafından ağır saldırı yapıldı. Herkese sosyal mesafe diye çağrı yapan Emniyet güçleri hiç utanmadan sıkılmadan, vekillerimizi eline koluna dokunup, engellemeye çalıştı. Madem emniyet güçleri bizim arkadaşlarımıza halkımıza karşı herhangi bir mesafe koymaya gerek duymuyor, o zaman biz de bunu gerekli görmeyelim, sokak faaliyetlerimize geri dönelim. MYK toplantısında bununla ilgili planlama yapılacak. Özellikle Kürt illeri açısından da batıda da bu planlama doğrultusunda normal siyasi faaliyetlerimizi yapacağız.