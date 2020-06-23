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Aktüel

HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Polat, terör soruşturmasında gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 11:31:30 -
HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Polat, terör soruşturmasında gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde terör soruşturması kapsamında HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yaptı.

Ekiplerin 8 aylık çalışması sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Sarıca Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Belediye başkanı ile şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bulunan çeşitli dokümanlara el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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