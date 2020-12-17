HDP'li Sancar'dan akıllara zarar yorum: HDP çatışmaları önlemek için kuruldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'kapatılmalı' çağrısı yaptığı HDP’nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Anayasa ve kanunları çiğneyerek yaparlarsa, bir çare bulur ve büyüyerek yolumuza devam ederiz. Kapatılırsak bir sonraki seçimde iktidarız onu söyleyeyim." diyerek hayaller aleminde yaşadığını itiraf etti.

HDP, çatışmaların sonlanması için kurulmuş

6-7 Ekim Kobani olaylarında insanları sokağa çağırarak birçok kişinin ölümüne sebep olan, terörist leşlerinin gömülmesi esnasında terör örgütü PKK paçavrası ile boy gösteren, 'Biz sırtımızı PYD'ye, YPG'ye dayadık' diyerek arkasına örgütü aldığını itiraf eden, teröristbaşı alçak için, 'Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz' açıklaması yapan partinin şimdiki Eş Genel Başkanı, Türk Milleti ile şöyle dalga geçti: "HDP bu ülkede bütün silahların, çatışmaların sona ermesi için kurulmuş bir partidir."