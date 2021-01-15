HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan şov kokan aşı açıklaması

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sürecinde gösterdiği üstün çabalarıyla büyük takdir toplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca siyasi parti liderlerine "aşı olmaları" çağrısında bulundu.

Siyasileri tek tek arayarak görüşme gerçekleştiren Bakan Koca aşı olmaları için HDP Eş Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ı da aradı. Aşı teklifini fırsat bilip durumu şova çeviren Pervin Buldan ve Mithat Sancar, "Sıramız gelince yaptıracağız" cevabını verdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Koronavirüs aşısı için sıra bekleyeceğini" duyurmasının ardından HDP’den de açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kendilerini bizzat arayarak aşı ağrısında bulunduğunun söyleyen Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yaptıkları açıklamada, "Bu davet daha önce belirlenen risk grubu, kronik hastalar ve sağlık çalışanları için düzenlenen aşılama programına uygun değildir” diyerek duyar kastı.

Yapılan açıklamada, "Bizler, risk ölçüleri içerisinde sıramız geldiğinde aşı olacağımız bilgisini kamuoyu ile paylaşıyoruz" denildi.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’de birçok eksikliğe, belirsizliğe ve plansızlığa rağmen Covid-19 aşılama programı nihayet 14 Ocak 2021 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. En kısa sürede en etkili bağışıklamanın bir an önce başarılması için her türlü imkanın kullanılmasını umut etmekteyiz.

Sağlık Bakanı dün bizzat arayarak ve bir çağrıda bulunarak siyasi parti başkanlarını, Meclis Başkanı’nı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı kamuoyu önünde aşı olmaya davet etmiştir. Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonumuz ile birlikte yaptığımız değerlendirmeye göre, bu davet daha önce belirlenen risk grubu, kronik hastalar ve sağlık çalışanları için düzenlenen aşılama programına uygun değildir.

Bu nedenle herkesin belirlenmiş risk öncelik sırası ile aşılanması, sürecin hızlıca ve etkili bir şekilde devam etmesi gereklidir. Bizler, risk ölçüleri içerisinde sıramız geldiğinde aşı olacağımız bilgisini kamuoyu ile paylaşıyoruz."