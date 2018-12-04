HDP'li Pervin Buldan: Avrupa Birliği Türkiye ile ilişkileri dondurmalı

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP, Türkiye karşıtı tutumunu sürdürüyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, içlerinde Yasin Börü'nün de bulunduğu onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayların azmettiricisi Selahattin Demirtaş nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile ilişkileri durdurmasını istedi.

Skandal çağrı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin derhal devreye girmesini isteyen Buldan, "AİHM kararının gereğinin yerine getirilmemesi halinde Avrupa Birliği, Türkiye ile tüm ilişkileri dondurmalıdır. Aksi takdirde bu hukuksuzluğa alet olacaktır." ifadesini kullandı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a İmralı Cezaevi'nde tecrit uygulandığını ileri süren Buldan, HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in de buna ilişkin açlık grevi başlattığını anımsattı.

Açlık grevine başladılar

Güven'in açlık grevinin 27. gününde olduğunu hatırlatan Buldan, "Bugün, 10 milletvekiliyle iki günlük açlık grevine başlıyoruz." açıklamasında bulundu.