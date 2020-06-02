  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

HDP'li Ömer Öcalan, Şanlıurfalı fıstık üreticilerine destek istedi

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:30:40 -
HDP'li Ömer Öcalan, Şanlıurfalı fıstık üreticilerine destek istedi

TBMM (AA) - HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, kentte dolu yağışı nedeniyle zarar gören Antep fıstığı üreticilerine destek verilmesini istedi.

Öcalan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'da, Antep fıstığı üretiminin yüzde 70'inin yapıldığını belirtti.

Birkaç hafta önce bölgede dolunun ağaçlara zarar verdiğini, onlarca köyün bundan etkilendiğini ifade eden Öcalan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Tarım Müdürlüğünce hasar tespiti yapılıp halkın zararının karşılanması gerektiğini söyledi.

Öcalan, bir fıstık ağacının 15-20 yıl sonra ürün vermeye başladığını, bu ağacın bir yıl ürün verdiğini, bir yıl vermediğini anlattı.

Fıstık üreticisinin zor durumda olduğunu savunan Öcalan, Viranşehir ve Ceylanpınar'da soğan üreten çiftçinin de ürününü satacak tüccar bulamadığını, tarlada satılamayan soğanın pazarda 3-5 kat fiyata alıcı bulduğunu iddia etti. Öcalan, çiftçilerin sorunlarıyla ilgilenilmesi talebinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı