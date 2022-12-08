HDP'li Öcalan'dan TBMM'de "Kürtçe" porovokasyonu! MHP'li vekilden "sarı torba" tokadı

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TBMM'deki bütçe görüşmelerine provokasyon amacı ile katılan HDP'lilere Ömer Öcalan da katıldı.

Meclis çatısı altında Kürtçe provokasyonuna soyunan Öcalan, Kürtçe şiir okudu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Türkçe söyle de anlayalım." diyerek Ömer Öcalan'a tepki gösterdi.

Ömer Öcalan, tepkiler üzerine "İki kelime Kürtçeye tahammülünüz yok. Zihniyet bu, anlayış bu olduğu için zorla alışacaksınız." diyerek tahrik edici ifadeler kullandı.

"Aynı son herkesi bekler"

MHP ve İYİ Parti grubundan HDP'li Ömer Öcalan'a tepkiler yükseldi.

Konuşma sonrası söz isteyen MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül şöyle konuştu:

Bu memleketin milli mücadele dönemi hikaye dense de en çarpıcı gerçekleridir. Türkçe bilmeyen analarımızın ay yıldıza sarılarak, kahramanca mücadele ederek kazandık bu milli mücadeleyi. Zorla yapmak isteyene hodri meydan. Kim neyi ne şekilde yapmak istiyorsa biz buradayız. Zorla yapmaya çalışanların, sarı torbaların içerisinde nereye gömüldüğü belli değil. Aynı son herkesi bekler.