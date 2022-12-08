  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatma Şahin'den müthiş hizmet! Güncel bedeli 110 milyon lira

Tarım Kredi'den ayçiçek yağı fiyatları tepkisi!

Bakan Dönmez: Bu enerji kapitülasyonlarına kapı aralamaktır

Güney Kore'den flaş sahte kimlikle sızma uyarısı! Açıklama: Kuzey Korelilere dikkat

Al sana seküler Batı! Belçika'da bakımevinde tecavüze uğrayan 89 yaşındaki kadının...

Savunma sanayiinde müthiş gelişme: Proje hacmi 75 milyar dolara ulaştı!

Kahraman Mehmetçik'ten büyük fedakarlık! Vatan size minnettar

Türkiye'de üretilmeye başlandı! Müthiş gelişme: Mısır'dan talep yağmaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi “İhracatımız 300 milyar eşiğinde."

İyi ve güzel olan her şeyi kirletenlere! Matkap acısı nedir, bilir misiniz?
Siyaset HDP'li Öcalan'dan TBMM'de "Kürtçe" porovokasyonu! MHP'li vekilden "sarı torba" tokadı
Siyaset

HDP'li Öcalan'dan TBMM'de "Kürtçe" porovokasyonu! MHP'li vekilden "sarı torba" tokadı

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan "Kürtçe bu ülkenin resmi dili olacak" diyerek, Kürtçe şiir okudu. HDP'li Öcalan'ın provokasyonunda ortam bir anda gerildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 18:04:00 -
HDP'li Öcalan'dan TBMM'de "Kürtçe" porovokasyonu! MHP'li vekilden "sarı torba" tokadı

 Yeniakit.com.tr 

TBMM'deki bütçe görüşmelerine provokasyon amacı ile katılan HDP'lilere Ömer Öcalan da katıldı.

Meclis çatısı altında Kürtçe provokasyonuna soyunan Öcalan, Kürtçe şiir okudu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Türkçe söyle de anlayalım." diyerek Ömer Öcalan'a tepki gösterdi.

Ömer Öcalan, tepkiler üzerine "İki kelime Kürtçeye tahammülünüz yok. Zihniyet bu, anlayış bu olduğu için zorla alışacaksınız." diyerek tahrik edici ifadeler kullandı.

"Aynı son herkesi bekler"

MHP ve İYİ Parti grubundan HDP'li Ömer Öcalan'a tepkiler yükseldi.

Konuşma sonrası söz isteyen MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül şöyle konuştu:

Bu memleketin milli mücadele dönemi hikaye dense de en çarpıcı gerçekleridir. Türkçe bilmeyen analarımızın ay yıldıza sarılarak, kahramanca mücadele ederek kazandık bu milli mücadeleyi. Zorla yapmak isteyene hodri meydan. Kim neyi ne şekilde yapmak istiyorsa biz buradayız. Zorla yapmaya çalışanların, sarı torbaların içerisinde nereye gömüldüğü belli değil. Aynı son herkesi bekler.

HDP’li başkan terör örgütü PKK’nın mezarcısı çıktı
HDP’li başkan terör örgütü PKK’nın mezarcısı çıktı

Gündem

HDP’li başkan terör örgütü PKK’nın mezarcısı çıktı

Salonu birbirine katıp yine provokasyona soyundular! HDP'li vekilden TBMM'de 'Kürtçe' kışkırtması
Salonu birbirine katıp yine provokasyona soyundular! HDP'li vekilden TBMM'de 'Kürtçe' kışkırtması

Siyaset

Salonu birbirine katıp yine provokasyona soyundular! HDP'li vekilden TBMM'de 'Kürtçe' kışkırtması

HDP'den skandal Öztürk Yılmaz çıkışı!
HDP'den skandal Öztürk Yılmaz çıkışı! "Darısı Salih Cora'nın başına"

Siyaset

HDP'den skandal Öztürk Yılmaz çıkışı! "Darısı Salih Cora'nın başına"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23