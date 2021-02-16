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Gündem HDP'li Mithat Sancar'dan skandal sözler! Devleti suçladı
Gündem

HDP'li Mithat Sancar'dan skandal sözler! Devleti suçladı

Terör örgütü PKK'nın Gara’daki bir mağarada 13 vatandaşımızı kalleşçe şehit etmesi Türkiye’yi yasa boğarken terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’ye tepki yağıyor. TBMM grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar küstah sözler sarfederek "Ölümlerin nasıl meydana geldiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarmaktır. Bu bir infaz mıdır, yoksa ölümler bombardımanların sonucu olarak mı gerçekleşmiştir?" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 14:38:00 -
HDP'li Mithat Sancar'dan skandal sözler! Devleti suçladı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında, terör örgütü PKK'nın Gara'da 13 kişiyi vahşice katletmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözde saldırıyı kınayan Sancar, konuşmasının devamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçlayıcı ifadeler kullandı.

 

Sancar, "Ölümlerin nasıl meydana geldiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarmaktır. Bu bir infaz mıdır, yoksa ölümler bombardımanların sonucu olarak mı gerçekleşmiştir? Şunu peşinen söyleyeyim, ölümler nasıl gerçekleşmiş olursa olsun bu durumu kabul etmek kesinlikle mümkün değildir, biz bunu açıkça kınıyoruz." şeklinde konuştu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, masum insanlara yönelik düzenlenen tüm saldırılar karşısında bu tavrını koruyor. HDP, PKK'lı teröristlerin düzenlediği her saldırının ardından devleti suçluyor.

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