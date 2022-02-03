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Gündem HDP'li milletvekilinin oğluna 9 yıl 7 ay hapis
Gündem

HDP'li milletvekilinin oğluna 9 yıl 7 ay hapis

Hatay'da paramotorla geldiği Amanos Dağları'nda yakalanan eski BDP Genel Başkanı ve 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik, tutuklu yargılandığı davada 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 21:25:00 - 2022-02-03 22:10:47
HDP'li milletvekilinin oğluna 9 yıl 7 ay hapis

Hatay'da paramotorla geldiği Amanos Dağları'nda yakalanan eski BDP Genel Başkanı ve 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik, tutuklu yargılandığı davada 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karar duruşması görüldü

Paramotorla geldiği Amanos Dağları'nda 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ile yakalanan PKK'lı Yoldaş Selim Çelik hakkında Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Sanık Çelik duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

1 terörist ölü, 1 terörist ise sağ olarak ele geçirilmişti

Amanos Dağları'nda 21 Ekim 2020'de güvenlik korucularının düzenlediği operasyonda 1 terörist ölü, 1 terörist ise sağ olarak ele geçirilmişti. Sağ yakalanan teröristin eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in 'gri' kategoride aranan oğlu 'Savaş' kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıkmıştı.

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