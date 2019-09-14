HDP'li milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı. Güven, İçişleri Bakanlığınca 3 büyükşehir belediyesine yapılan görevlendirmelere ilişkin, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 11 Eylül'de gerçekleştirilen protesto eylemine katıldı. Konuşmasında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği gerekçesiyle Leyla Güven hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanacak fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.

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