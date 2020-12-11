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Siyaset HDP'li Meral Danış Beştaş, tecavüzcü Tuma Çelik'i savundu!
Siyaset

HDP'li Meral Danış Beştaş, tecavüzcü Tuma Çelik'i savundu!

HDP Gurup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları sırasında bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıkan HDP Mardin eski Milletvekili Tuma Çelik için 'suçludur diyemeyiz' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 00:03:00 - 2020-12-11 00:06:33

HDP Gurup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, partisinin bir kadına tecavüz ettiği için dokunulmazlığı kaldırılan Milletvekili Tuma Çelik'i ve eşine şiddet uygulayan Mensur Işık'ı savundu. Beştaş, "Tuma Çelik suçludur diyemezsiniz" sözlerini kullandı.

HDP Gurup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, partisinin bir kadına tecavüz ettiği için dokunulmazlığı kaldırılan Milletvekili Tuma Çelik'i ve öğretmen eşi Ebru Işık'a şiddet uygulayan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ı da savundu.

Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı

HDP Mardin eski Milletvekili Tuma Çelik'in Mardin'de seçim çalışmaları sırasında düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Olayın gündeme gelmesinin ardından Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Mensur Işık için uzaklaştırma kararı

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında ise fezleke düzenlenmişti. Işık için mahkeme 6 ay uzaklaştırma kararı vermişti. Çelik'in skandalı TBMM'de devam eden 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde tekrar gündeme geldi.

AK Partili Özlem Zengin: Sizin vekiliniz bir kadına tecavüz etti

Konuya ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, "Tuma Çelik; sizin vekilinizken bir kadına tecavüz etmiş, sizin vekilinizken. Sizin vekilinizken başka bir milletvekiliniz kendi eşini dövmüş, daha uzağa gitmeye gerek yok, sizin haberiniz de varken üstelik. Milletvekilleriniz, bir kadına olabilecek en kötü suçların birden fazlasını işlemişler. Şimdi, böyleyken demek ki sizin kendi politikalarınız bir şiddet üretiyor zaten öyle, hakeza öyle, şiddet üretmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

HDP'li Beştaş Çelik'i savundu

HDP Gurup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise bu sözlerin ardından HDP'li vekilleri savunmaya başladı.

"Tuma Çelik suçludur diyemezsiniz"

"Beştaş, Tuma Çelik'in suçluluğunun henüz kesinleşmediğini ifade ederek, "Kadının beyanı esastır demişiz, buyursunlar, gitsin yargılansın, dokunulmazlık kalksın, öldürün mü diyelim? Dokunulmazlık kalksın dedik. İhraç etmişiz partimizden ayrıca suçluluğu da ispatlanmamış ha, Ne Tuma Çelik'in, ne Mensur Işık'ın. Onlar suçludur diye bir söz de kurumazsınız." iddiasında bulundu.

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