HDP'li küstah vekil, yoksa 'Kandilleri' mi karıştırdı?

HDP’li Oya Ersoy’un, kandil gecesi İslam'a ve Osmanlı Devleti'ne hakaret etmesini köşesine taşıyan Melih Altınok, "Oya Hanım yoksa 'Kandilleri' mi karıştırdınız" diye sordu. İşte Sabah gazetesindeki o ince ayar veren yazı:

"(...) Oya Ersoy isimli milletvekilinin Meclis kürsüsünde yaptığı konuşma tartışılıyor.

Vekil, bugün karşı karşıya olduğumuzu söylediği "yıkımı", "500 yıl önceki Osmanlı yönetimine, 1500 yıl önceki dini toplum ilişkilerine" bağlamış.

Tarihlerin "neye denk geldiğini" hesaplayan pek çok kişi Ersoy'un bu konuşmayı Kandil gecesi yapmasının "boşuna olmadığını" söylüyor.

Konuşmayı dinlediğimde ilk önce Ersoy'un CHP'li olduğunu düşündüm.

Sadece aşırı gergin teyze hallerinden, tavrından ötürü değil...

Zira bölgede imam örgütlenmesi kuran, melelere ilişen, insanları "Zulme direnmeyen şeytandır" diye yürüyüşe, gösteriye çağıran HDP, Kandil günü böyle bir topa girmez diye düşündüm.

Sonra birden Irak'taki PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan askeri operasyonu hatırladım.

Belli ki vekil de partisinin Kandil'e ulaşmasından korktuğu operasyona isyan edip, Millet İttifakı'ndaki Kemalist ve milliyetçi "dostlarını" küstürmemek için hıncını Kandil'den çıkarmaya kalktı.

Ersoy ve HDP'liler dün gün boyu sözlerinin çarpıtıldığını iddia ettiler.

O halde net konuşun Oya Hanım. Gönderme yaptığınız tarihlerde tam olarak ne oldu, aralarında nasıl bir bağlantı var cesurca söyleyin...

Yakındığınız "yanlış anlaşılmalara" da mahal vermemiş olursunuz diyeceğim ama..."