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Aktüel HDP'li Koçyiğit: "Muş halkı temiz suya erişemiyor"
Aktüel

HDP'li Koçyiğit: "Muş halkı temiz suya erişemiyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 17:13:13 -
HDP'li Koçyiğit: "Muş halkı temiz suya erişemiyor"

TBMM (AA) - HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Muş halkının temiz suya erişemediğini söyledi.

Koçyiğit, partisinin Muş Milletvekili Şevin Coşkun ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Muş halkının su sorunuyla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Özellikle pandemi döneminde temiz suyun, hijyenin önemli olduğunu dile getiren Koçyiğit, Muş halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak için bile temiz suya erişemediğini ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Muş'un, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını dile getiren Koçyiğit, Muş Ovası'nın atıl durumda tutulduğunu ileri sürdü. Tütün ve şeker pancarı üretimine getirilen kotalar ile şeker fabrikalarına yönelik özelleştirmelerin, Muş'un tarımını olumsuz etkilediğini anlatan Koçyiğit, verilen desteklerin yetersizliğinin tarım ve hayvancılığın gelişmesini engellediğini savundu.

HDP Muş Milletvekili Coşkun da Muş'un tarım dahil birçok alanda geride kaldığını öne sürdü. İktidarın, mevcut koşullarda kazanamadığı belediyelere el koyarak, hukuku ve halkın iradesini yok saydığını iddia eden Coşkun, Muş'un, sağlık ve temel ihtiyaçlara ilişkin birçok sorunu olduğunu söyledi. Muş'ta araştırma hastanesi kurulacağının rivayete dönüştüğünü iddia eden Coşkun, "Muş, eğitim alanında da başarı sıralamasında halen en düşük seviyelerde." dedi.


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