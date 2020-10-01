HDP’li Kocaman ve 26 kişiye terörden gözaltı

Düzenlenen operasyonda, aralarında Kocaman ve bazı HDP'lilerin de bulunduğu 14 şüpheli yakalandı. Mardin merkezli 4 ilde de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen PKK’lı teröristlerle iş birliği içinde olduğu, finansman sağladığı, yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 19 kişiden 13'ü yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı da Barış Pınarı bölgesinde saldırı ve sızma girişimi yapan 2 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.