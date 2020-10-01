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Gündem HDP’li Kocaman ve 26 kişiye terörden gözaltı
Gündem

HDP’li Kocaman ve 26 kişiye terörden gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın sözde ‘yasama organı’ konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) delege ve yapı adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 11:48:00 -
HDP’li Kocaman ve 26 kişiye terörden gözaltı

Düzenlenen operasyonda, aralarında Kocaman ve bazı HDP'lilerin de bulunduğu 14 şüpheli yakalandı. Mardin merkezli 4 ilde de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen PKK’lı teröristlerle iş birliği içinde olduğu, finansman sağladığı, yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 19 kişiden 13'ü yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı da Barış Pınarı bölgesinde saldırı ve sızma girişimi yapan 2 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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