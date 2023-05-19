HDP'li Kemal Bülbül: Bu gidişat darbe dahil her şeye açıktır

Türkiye, 14 Mayıs'ta rekor bir katılımla sandık başına giderek tercihini yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 49.50'sini, diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise oyların yüzde 44.89'unu aldı. Kılıçdaroğlu'ndan 3 milyona yakın fazla oy alan Erdoğan'ın kıl payı seçimi 2. tura bırakması muhalefeti bozguna uğratırken, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantılarının tehditler savurmasına neden oldu.

"Bu gidişat darbe dahil, her şeye açıktır"

Yedili masanın adayı Kılıçdaroğlu'nun tutuklu teröristlere "özgürlük" vadettiği HDP'liler (yeni adıyla YSP) Erdoğan'dan büyük bir fark yiyince "darbe" tehditleri savurmaya başladı.

Bugün, PKK'nın propoaganda kanalı Mezopotamya Ajansı'na çıkan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "Bu gidişat darbe dahil, her şeye açıktır." ifadelerini kullandı.

Bülbül'ün alçak tehditlerinin açıklamalarının devamı şöyle:

"Bu sistem her şeye açıktır. Bizim toplumumuz bilgedir aydındır, siyasete katılır, gündemi izler siyaseti sadece seçmen olarak takip etmez. Bu gidişat darbe dahil, her şeye açıktır. Bizim duruşumuzu belirtmemiz lazım. Partimizde yeni bir organizasyon AK Parti'nin seçilmemesine dair şeyler yapmamız lazım."

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