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Aktüel

HDP'li Kaçmaz: "İnternet bandının yüzde 95'e kadar daraltılması basbayağı sansürdür"

Yeniakit Publisher
2020-07-29 18:20:14 -
HDP'li Kaçmaz: "İnternet bandının yüzde 95'e kadar daraltılması basbayağı sansürdür"

TBMM (AA) - HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, sosyal medya düzenlemesine ilişkin yasanın "sansür yasası" olduğunu ileri sürdü.

Kaçmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen sosyal medyaya yönelik yasayla ilgili değerlendirmede bulundu.

"AKP iktidarı sansürü ağırlaştırarak, gerçek bilgiye erişimi engelleyerek, muhalefeti susturmaya çalışarak, kendisine can simidi olacak bir yasa çıkarmanın peşindeydi." diyen Kaçmaz, HDP olarak buna her platformda itirazlarını dile getirdiklerini belirtti.

Kaçmaz, kullanıcıların bilgilerinin Türkiye'de depolanmasının, AK Parti'nin fişleme yapmak istemesinin göstergesi olduğunu savunarak, "İnternet bandının yüzde 95'e kadar daraltılması basbayağı sansürdür." dedi.

Türkiye'de ifade özgürlüğünden yana tüm kesimlerin AK Parti'nin sansür politikasına net bir şekilde cevap vereceğini ifade eden Kaçmaz, "İnterneti kökten kapatsalar bile artık AKP iktidarı kaybetti. İlk seçimde gideceğini artık herkes biliyor." diye konuştu.


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