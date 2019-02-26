HDP'li isme şok! Adaylığı reddedildi Mersin'de HDP'nin Akdeniz İlçe Belediye Başkan adayı Aleddin Erdoğan'ın adaylığı reddedildi.

MERSİN'de, HDP'nin Akdeniz İlçe Belediye Başkan Adayı Aleddin Erdoğan'ın adaylığı, Akdeniz İlçe Seçim Kurulu tarafından 'hakkında adli sicil kaydı olduğu' gerekçesiyle reddedildi.

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