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HDP’li iki vekilin kararı TBMM’ye gönderildi

KCK Ana Davası’nda yargılanan ve cezaları Yargıtay tarafından onanan HDP milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın kararı önümüzdeki günlerde TBMM’de okunması halinde milletvekillikleri düşecek.

15 Ekim 2019 Salı 15:37
HDP’li iki vekilin kararı TBMM’ye gönderildi

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Yargıtay, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’na “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla verilen 9’ar yıl, aynı suçlamayla DTK Eşbaşkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını geçtiğimiz günlerde onamıştı.

Karar Genel Kurulda okunursa vekillikleri düşecek

Güven ve Farisoğulları’nın kesin hüküm giydiğine dair kesinleşen mahkeme kararının bir örneği TBMM Başkanlığına gönderildi. Önümüzdeki günlerde TBMM’de kararın gündeme alınması ve Meclis Genel Kurulunda okunması halinde bu milletvekillerinin milletvekilliği düşürülmüş olacak.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 15:37
  1. Hakkari
  2. Diyarbakır
  3. HDP

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  • SalihSalih17 dk önce
    Sıra size geldi az daha bekleyin sizide gömeceğiz tarihe. döktüğünüz mahsumların kanında bogulacaksınız.bunların yurt dışına çıkışlarını engelleyin yavaş yavaş kaçmaya başlayacak bu .......zlar

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