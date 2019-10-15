HDP’li iki vekilin kararı TBMM’ye gönderildi KCK Ana Davası’nda yargılanan ve cezaları Yargıtay tarafından onanan HDP milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın kararı önümüzdeki günlerde TBMM’de okunması halinde milletvekillikleri düşecek.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Yargıtay, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’na “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla verilen 9’ar yıl, aynı suçlamayla DTK Eşbaşkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını geçtiğimiz günlerde onamıştı. Karar Genel Kurulda okunursa vekillikleri düşecek Güven ve Farisoğulları’nın kesin hüküm giydiğine dair kesinleşen mahkeme kararının bir örneği TBMM Başkanlığına gönderildi. Önümüzdeki günlerde TBMM’de kararın gündeme alınması ve Meclis Genel Kurulunda okunması halinde bu milletvekillerinin milletvekilliği düşürülmüş olacak.

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