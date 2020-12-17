HDP'li Hüda Kaya'dan tepki çeken istek: İade edin

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, cezaevlerindeki koğuşlarda yapılan aramalarda el konulan malzemelerin iadesini istemeye kalktı.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde insan haklarına ve hükümlü haklarına yönelik uygulamalar yaşandığını ileri sürdü.

Kandıra'daki 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde koğuşlara baskınlar yapıldığını, kadınların bulunduğu koğuşlardaki yazılı evraka ve kitaplara el konulduğunu öne süren Kaya, söz konusu aramanın 20 yıldır cezaevinde bulunan Muhammed İnal'ın koğuşunda da gerçekleştiğini iddia etti.

Kaya, aramada İnal'ın yazımı tamamlanmış, baskıya gönderilmek üzere hazır bulunan üç kitabı dahil olmak üzere 70 defter dolusu yazısına cezaevi idaresi tarafından el konulduğunu öne sürerek, İnal'ın ve diğer tüm mahpusların el konulan malzemelerinin acilen iadesini istedi.