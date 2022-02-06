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Siyaset HDP'li Hüda Kaya'dan 'pes' dedirten yüzsüzlük! Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı sonra...
Siyaset

HDP'li Hüda Kaya'dan 'pes' dedirten yüzsüzlük! Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı sonra...

HDP Milletvekili Hüda Kaya, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasını tepkilerin üzerine silerken; iyilik ve barıştan bahsederek iki yüzlü bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 21:22:00 - 2022-02-06 21:23:45
HDP'li Hüda Kaya'dan 'pes' dedirten yüzsüzlük! Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı sonra...

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisinin ve eşi Emine Erdoğan’ın test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu.

HDP'li Hüda Kaya'dan skandal paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a dünya liderleri de başta olmak üzere siyasilerden ‘geçmiş olsun’ mesajı yağdı. HDP dışında muhalefet partisinin liderleri sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun dileklerini iletirken HDP’li Hüda Kaya skandal bir paylaşımda bulundu.

HDP İstanbul Milletvekili Kaya, Twitter hesabından nefret kustuğu paylaşımında ‘Dilerim geçmiş olmasın!’ ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan tepki yağınca sildi

Kendi takipçilerinden destek bulan Kaya’ya sosyal medyadan tepki yağdı. Tepkilerin üzerine nefret paylaşımını silen Kaya, iyilik ve barıştan dem vurarak iki yüzlü bir açıklamada bulundu.

Kaya, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Değer verdiğim insanların hatırına twitimi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım.

 

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