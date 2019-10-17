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HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

Hakkari'de yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı.

17 Ekim 2019 Perşembe 16:32
HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki gün önce gözaltına alınan Karaman, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki sorgunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Karaman "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı'nın savcılıktaki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 16:32
  1. Karaman
  2. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Yüksekova

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  • ÖmerÖmer3 dk önce
    Hep söylüyoruz yılanın nerde kolları varsa yok edilmeli kayyum zamanında bütün hdp li belediye dernek ne varsa kapatılmalı idi meclisteki uzantıların m vekilliği alınmalı parti kapatılmalı bir de utanmadan Meclis’te konuşma yapıyor milletin parası bu eşkıyalara gidiyor
  • Sen sen***Ben benSen sen***Ben ben8 dk önce
    Aaaaaaa bi üzüldüm bi üzüldüm ki iiiiiii hahaha hahaha. Hehehe deh

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